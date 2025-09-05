News

Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro

Hisense bringt erstmals einen RGB-MiniLED TV nach Deutschland, der durch präzise Hintergrundbeleuchtung und hohe Farbgenauigkeit punkten soll.

Die Modelle der UXQ-Serie werden auf der IFA 2025 vorgestellt und sollen nach der Messe in den Größen 100 und 116 Zoll erhältlich sein. Laut Unternehmensangaben setzen die TVs auf einzelne rote, grüne und blaue Mini-LEDs in tausenden Dimmingzonen, die separat gesteuert werden können.

Die Geräte erreichen laut Hisense eine Farbraumabdeckung von bis zu 95 % BT.2020 und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits. Der verbaute Hi-View AI Engine X Prozessor analysiert Inhalte und passt Bild- und Toneinstellungen in Echtzeit an. Eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sowie HDR-Unterstützung inklusive Dolby Vision IQ sollen schnelle Bewegungen und Kontraste verbessern.

Technische Details und Ausstattung der UXQ-Serie

Die UXQ-Modelle verfügen über das Infinity Vision Display mit Anti-Reflection PRO, das Reflexionen reduzieren soll. Die Displays werden in 100 und erstmals 116 Zoll angeboten. Für den Klang sorgt das integrierte 6.2.2 CineStage X Surround-System, das in Zusammenarbeit mit Devialet entwickelt wurde. Laut Hersteller wurde es nach Vorgaben der Opéra de Paris abgestimmt.

Zusätzliche Features der UXQ-Serie:

  • VIDAA Benutzeroberfläche
  • Solar-Fernbedienung
  • „Elegantes“ Design

Die UVP liegt laut Hisense bei 14.999 Euro für das 100-Zoll-Modell und 24.999 Euro für das 116-Zoll-Modell. Die Geräte sollen nach der IFA hierzulande verfügbar sein. Ich persönlich finde die Vorstellung interessant, aber die Preisgestaltung dürfte viele Käufer erstmal abschrecken. Auf dem TV-Markt heißt das aber nichts, denn die Preise sinken erfahrungsgemäß schnell und die Nachfolgemodelle sollten schon deutlich günstiger werden.

