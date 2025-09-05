Unterhaltung

Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen

JustWatch hat die Streaming-Charts für den August 2025 veröffentlicht, die die beliebtesten Filme und Serien auf deutschen Plattformen zeigen. Die Daten basieren auf Nutzeraktivitäten, darunter Klicks und Watchlist-Einträge, laut Unternehmensangaben.

In den Film-Charts liegt der Klassiker „Der Schuh des Manitu“ auf Platz eins. Weitere Spitzenreiter sind „The Thursday Murder Club“ und „Thunderbolts*“, die unterschiedliche Genres wie Krimi und Superhelden-Action abdecken. Das Spektrum reicht von Komödien über Thriller bis hin zu Science-Fiction-Filmen wie „Moon“.

Auf der Serienseite führt „Alien: Earth“ vor „Wednesday“ und „Chief of War“, wobei die Auswahl von düsteren bis epischen Themen geprägt ist.

Beliebteste Filme und Serien August 2025: Vielfalt in den Genres und Auffälligkeiten

Die Top 10-Filme ähneln laut JustWatch einem Mix aus Klassikern, Neuerscheinungen und Biopics. Beispiele:

Top-Filme (Auswahl laut JustWatch):

  • Der Schuh des Manitu (Kultkomödie)
  • The Thursday Murder Club (Britischer Krimi)
  • Thunderbolts* (Superheldenfilm)
  • Moon (Sci-Fi-Kammerspiel)
  • Better Man – Die Robbie Williams Story (Biopic)

Bei den Serien dominieren komplexe Handlungen mit starken Genreelementen. An der Spitze steht „Alien: Earth“, eine Science-Fiction-Serie mit dystopischem Setting. Auch „Wednesday“ und „Chief of War“ gehören zu den meistgeschauten Inhalten. Themen wie Horror, Spannung und historische Dramen sind ebenfalls vertreten.

Info

Die Streaming-Charts von JustWatch basieren auf aktivem Nutzerverhalten über diverse Plattformen. Laut Unternehmensangaben werden die Daten täglich aktualisiert und monatlich ausgewertet. JustWatch ist ein internationaler Dienst mit einem großen Nutzerstamm und bietet Überblick über Inhalte auf vielen Anbietern wie Netflix, Amazon Prime und anderen.

ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz

Im Auftrag des SWR hat das Produktionsunternehmen Picture Punks eine Dokumentation über den zunehmenden Frauenhass im Netz produziert. Sie ist…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

