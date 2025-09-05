Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen

JustWatch hat die Streaming-Charts für den August 2025 veröffentlicht, die die beliebtesten Filme und Serien auf deutschen Plattformen zeigen. Die Daten basieren auf Nutzeraktivitäten, darunter Klicks und Watchlist-Einträge, laut Unternehmensangaben.

In den Film-Charts liegt der Klassiker „Der Schuh des Manitu“ auf Platz eins. Weitere Spitzenreiter sind „The Thursday Murder Club“ und „Thunderbolts*“, die unterschiedliche Genres wie Krimi und Superhelden-Action abdecken. Das Spektrum reicht von Komödien über Thriller bis hin zu Science-Fiction-Filmen wie „Moon“.

Auf der Serienseite führt „Alien: Earth“ vor „Wednesday“ und „Chief of War“, wobei die Auswahl von düsteren bis epischen Themen geprägt ist.

Beliebteste Filme und Serien August 2025: Vielfalt in den Genres und Auffälligkeiten

Die Top 10-Filme ähneln laut JustWatch einem Mix aus Klassikern, Neuerscheinungen und Biopics. Beispiele:

Top-Filme (Auswahl laut JustWatch):

Der Schuh des Manitu (Kultkomödie)

The Thursday Murder Club (Britischer Krimi)

Thunderbolts* (Superheldenfilm)

Moon (Sci-Fi-Kammerspiel)

Better Man – Die Robbie Williams Story (Biopic)

Bei den Serien dominieren komplexe Handlungen mit starken Genreelementen. An der Spitze steht „Alien: Earth“, eine Science-Fiction-Serie mit dystopischem Setting. Auch „Wednesday“ und „Chief of War“ gehören zu den meistgeschauten Inhalten. Themen wie Horror, Spannung und historische Dramen sind ebenfalls vertreten.