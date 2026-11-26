Im Euroraum wird erstmals häufiger mit Karte als mit Bargeld bezahlt, wie eine neue Studie der Europäischen Zentralbank zeigt.

Seit Beginn der vergleichbaren Erhebungen im Jahr 2016 hat sich das Zahlungsverhalten der Europäer deutlich verändert. Inzwischen entfallen 45 Prozent der Zahlungen an physischen Verkaufsstellen auf physische Zahlungskarten und 44 Prozent auf Bargeld. Der Anteil mobiler Zahlungen stieg gegenüber 2024 von 6 auf 9 Prozent.

Noch deutlicher fällt die Entwicklung aus, wenn man sämtliche erfassten Alltagszahlungen einschließlich Onlinekäufen und Zahlungen zwischen Privatpersonen betrachtet. Hier sank der Bargeldanteil zwischen 2019 und 2026 von 68 auf 35 Prozent, während Kartenzahlungen von 25 auf 43 Prozent zulegten. Regelmäßige Zahlungen wie Miete oder Abonnements wurden nicht berücksichtigt.

Bargeld dominiert weiterhin bei kleinen Beträgen

Interessant ist auch, dass Karten zunehmend für kleinere Einkäufe genutzt werden. Der durchschnittliche Betrag einer Kartenzahlung sank laut EZB seit 2019 von 59 auf 35 Euro. Bei Zahlungen unter 20 Euro liegt Bargeld allerdings weiterhin vorne.

Bei Zahlungen zwischen Privatpersonen ergibt sich folgendes Bild:

Bargeld: 44 Prozent

Mobile Zahlungen: 25 Prozent

Überweisungen: 15 Prozent

Echtzeitüberweisungen: 11 Prozent

Beim Einkaufen bevorzugen mittlerweile 54 Prozent der Verbraucher bargeldlose Zahlungsmittel, 22 Prozent Bargeld und 23 Prozent haben keine eindeutige Präferenz.

82 Prozent halten die Möglichkeit zum digitalen Bezahlen für wichtig, 62 Prozent möchten weiterhin bar bezahlen können. Lediglich 3 Prozent nutzen überhaupt kein Bargeld mehr.

Bargeldakzeptanz sinkt im Euroraum

Der Zugang zu Bargeld wird von 85 Prozent der Verbraucher als einfach empfunden, gegenüber 87 Prozent im Jahr 2024. Auch die Bargeldakzeptanz ist rückläufig. Bei 93 Prozent der Zahlungen an physischen Verkaufsstellen wurde Bargeld akzeptiert, zwei Jahre zuvor waren es noch 95 Prozent.

Neu untersucht wurde auch der Zahlungsbetrug. Im vergangenen Jahr waren 28 Prozent der Verbraucher mit einem entsprechenden Betrugsversuch konfrontiert. 5 Prozent erlitten einen finanziellen Schaden.

Für die SPACE-Studie 2026 hat die EZB die Angaben von insgesamt 51.551 Befragten ausgewertet. Die Europäische Zentralbank will weiterhin die Bargeldversorgung sichern und parallel die mögliche Einführung des digitalen Euro vorbereiten.

Und wie viel Bargeld haben die Europäer eigentlich noch dabei? Der Median liegt bei 64 Euro, gegenüber 62 Euro im Jahr 2024. Weitere 38 Prozent halten zusätzliche Bargeldreserven vor.

Kann ich für mich praktisch genauso unterschreiben. Ich zahle seit Jahren ausschließlich mit meiner Smartwatch über Apple Pay und war schon ewig nicht mehr am Geldautomaten, um Bargeld abzuheben. Einen kleinen Notgroschen muss man hierzulande trotzdem immer dabeihaben.

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