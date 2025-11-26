HMD und Threema starten „Allianz für Datenschutz“

Dienste

Die Partnerschaft zwischen HMD Secure und Threema will die digitale Souveränität und sichere Kommunikation in Europa stärken.

Das Unternehmen HMD Secure, als Tochtergesellschaft von HMD, fokussiert sich auf die Herstellung robuster und souveräner Mobiltechnologie. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die hochsichere Threema Work-App auf ausgewählten Geräten von HMD Secure vorinstalliert.

Threema Work ermöglicht Unternehmen und Organisationen, vertrauliche Informationen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zero-Knowledge-Architektur und umfassender Nutzer- und Rechteverwaltung sicher auszutauschen. Die Lösung ist auch als selbstgehostete Variante verfügbar, was zusätzliche Datenhoheit garantiert.

Durch die Partnerschaft bündeln HMD Secure und Threema ihre Kompetenzen zur Förderung der europäischen digitalen Souveränität. Laut Unternehmensangaben schließen sie damit die Lücke zwischen sicherer Hardware und verschlüsselter Kommunikation.

Diese strategische Zusammenarbeit mit HMD ist nicht nur eine Partnerschaft, sondern ein Beitrag zur digitalen Zukunft Europas. Wir vereinen zwei europäische Disruptoren: HMD mit seiner etablierten Expertise in sicherer, nachhaltiger Mobilfunktechnologie und Threema als Marktführer für kompromisslos sichere Kommunikation. Durch die Verbindung unserer Kernkompetenzen schließen wir die Lücke zwischen dem Gerät und der Kommunikationsebene und tragen so auch zur digitalen Souveränität in Europa bei.

– Miguel Rodriguez, Chief Revenue Officer bei Threema, aus

