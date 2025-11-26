HMD und Threema starten „Allianz für Datenschutz“

Die Partnerschaft zwischen HMD Secure und Threema will die digitale Souveränität und sichere Kommunikation in Europa stärken.

Das Unternehmen HMD Secure, als Tochtergesellschaft von HMD, fokussiert sich auf die Herstellung robuster und souveräner Mobiltechnologie. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die hochsichere Threema Work-App auf ausgewählten Geräten von HMD Secure vorinstalliert.

Threema Work ermöglicht Unternehmen und Organisationen, vertrauliche Informationen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zero-Knowledge-Architektur und umfassender Nutzer- und Rechteverwaltung sicher auszutauschen. Die Lösung ist auch als selbstgehostete Variante verfügbar, was zusätzliche Datenhoheit garantiert.

Durch die Partnerschaft bündeln HMD Secure und Threema ihre Kompetenzen zur Förderung der europäischen digitalen Souveränität. Laut Unternehmensangaben schließen sie damit die Lücke zwischen sicherer Hardware und verschlüsselter Kommunikation.