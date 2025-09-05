Hollow Knight Silksong dominiert die Branche
Es ist seit Jahren für viele das meist erwartete Spiel und diese Woche war es dann endlich so weit, Team Cherry veröffentlichte Hollow Knight Silksong. Und das direkt für alle Plattformen und für nur 20 Euro – ein wirklich mehr als fairer Preis dafür.
Und so kam es, wie es kommen musste, die Server von Steam, der eShop von Nintendo, die digitalen Stores konnten dem Ansturm der Fans teilweise nicht so wirklich standhalten und es gab hier und da durchaus noch einige Probleme.
Mittlerweile sollten die meisten aber ihre Kopie installiert haben und bei Steam knackte Silksong auch mal eben direkt über 500.000 Spieler zum Start. Und die ersten Bewertungen in den Stores sehen bei Silksong bisher auch echt gut aus.
Bisher stiehlt das neue Hollow Knight auch neuen Spielen wie Cronos oder dem DLC für Indiana Jones (habe ich beispielsweise komplett übersehen) die Show. Und Silksong ist übrigens wie angekündigt ab sofort im Xbox Game Pass enthalten.
Ich habe Hollow Knight ehrlich gesagt nie durchgespielt, da mich das Spiel, obwohl ich Metroidvania mag, irgendwie nicht packte. Aber ich muss zugeben, dass es ein halbherziger Versuch war und ich schnell aufgegeben habe. Das will ich ändern, nur noch nicht jetzt, dazu fehlt mir die Zeit. Irgendwann hole ich beide aber noch nach.
Ich kann dir sagen, dass es mich auch erst im zweiten Versuch gekriegt hat.
Der erste ging vlt. 5 -7 Stunden, da war die Luft raus.
Als ich mich Jahre später zu einem weiteren Versuch hab überreden lassen, hab ich dann nochmal gut 60 Stunden reingesteckt (was bei mir SEHR selten passiert) und das Spiel durchgespielt. Und nun bin ich natürlich seit gestern auch am Nachfolger dran.
Übrigens: In Kombination mit dem SteamDeck Abends auf dem Sofa auch gut als „Dad“-Game geeignet :-D
Ich habe schon häufiger gelesen, dass es beim zweiten Anlauf besser war, erst diese Woche gab es dazu einen Beitrag in der Washington Post. Grundsätzlich spricht mich diese Art von Spiel auch an, daher wunderte mich das damals. Wenn mal etwas Luft ist, wird das angegangen.