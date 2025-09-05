Hollow Knight Silksong dominiert die Branche

Es ist seit Jahren für viele das meist erwartete Spiel und diese Woche war es dann endlich so weit, Team Cherry veröffentlichte Hollow Knight Silksong. Und das direkt für alle Plattformen und für nur 20 Euro – ein wirklich mehr als fairer Preis dafür.

Und so kam es, wie es kommen musste, die Server von Steam, der eShop von Nintendo, die digitalen Stores konnten dem Ansturm der Fans teilweise nicht so wirklich standhalten und es gab hier und da durchaus noch einige Probleme.

Mittlerweile sollten die meisten aber ihre Kopie installiert haben und bei Steam knackte Silksong auch mal eben direkt über 500.000 Spieler zum Start. Und die ersten Bewertungen in den Stores sehen bei Silksong bisher auch echt gut aus.

Bisher stiehlt das neue Hollow Knight auch neuen Spielen wie Cronos oder dem DLC für Indiana Jones (habe ich beispielsweise komplett übersehen) die Show. Und Silksong ist übrigens wie angekündigt ab sofort im Xbox Game Pass enthalten.

Ich habe Hollow Knight ehrlich gesagt nie durchgespielt, da mich das Spiel, obwohl ich Metroidvania mag, irgendwie nicht packte. Aber ich muss zugeben, dass es ein halbherziger Versuch war und ich schnell aufgegeben habe. Das will ich ändern, nur noch nicht jetzt, dazu fehlt mir die Zeit. Irgendwann hole ich beide aber noch nach.