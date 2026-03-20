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Holvi öffnet Business-Kreditkarte für alle Kontomodelle

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Holvi Payment Card

Holvi, das digitale Geschäftskonto für Selbstständige und kleine Unternehmen, erweitert seine Business-Kreditkarte auf alle Kontomodelle und erhöht den Kreditrahmen auf bis zu 50.000 Euro.

Holvi stellt seine Business-Kreditkarte künftig allen Kunden zur Verfügung und hebt den maximalen Kreditrahmen deutlich an. Die Karte soll laut Unternehmensangaben dabei helfen, kurzfristige Liquiditätslücken im Geschäftsalltag zu überbrücken und Ausgaben direkt über das Geschäftskonto zu finanzieren.

Hintergrund sind häufig zeitversetzte Zahlungsströme. Laut Studien waren viele Unternehmen zuletzt von verspäteten Zahlungen betroffen, während laufende Kosten parallel entstehen. Holvi sieht darin vor allem ein Timing-Problem und positioniert die Kreditkarte als flexible Zwischenlösung.

Business Kreditkarte als flexible Cashflow-Lösung

Der verfügbare Kreditrahmen beträgt abhängig von Bonität und Unternehmenshistorie bis zu 50.000 Euro. Die Beantragung sowie Verwaltung erfolgen direkt im Geschäftskonto, wodurch Unternehmen laut Holvi einen zentralen Überblick über Ausgaben, Nutzung und Rückzahlungen behalten.

Rückzahlungsoptionen im Überblick:

  • Komplette Begleichung zum Monatsende ohne Zinsen
  • Ratenzahlung über bis zu 12 Monate möglich
  • Zinssatz bei Teilzahlung: 1,5 Prozent pro Monat

Die Karte kann für typische Geschäftsausgaben wie Lieferantenrechnungen, Software oder Reisekosten eingesetzt werden. Holvi erweitert damit sein Angebot um eine integrierte Finanzierungskomponente für Selbstständige und kleinere Unternehmen.

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