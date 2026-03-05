Smart Home

Home Assistant 2026.3 ist da – und es verändert einiges

Autor-Bild
Von
Google News
|
Home Assistant (Bild: KI-generiert)

Das Open-Source-Hausautomationssystem Home Assistant veröffentlicht Version 2026.3 mit neuen Funktionen für Staubsauger-Roboter, das Energiedashboard und die Android-App.

Die neue Version 2026.3 von Home Assistant legt laut Projektangaben den Schwerpunkt auf Community-Beiträge sowie die Verbesserung bestehender Funktionen.

Neu hinzugekommen ist die sogenannte „Clean Area“-Aktion für Saugroboter: Nutzer können ihre Geräte nun gezielt in bestimmte Bereiche schicken, die direkt den in Home Assistant angelegten Raumzonen entsprechen. Unterstützt wird das Feature zunächst von Matter-, Ecovacs- und Roborock-Geräten.

Energiedashboard, Automatisierung und Wake-Word-Erkennung

Das Energiedashboard erhielt mehrere Überarbeitungen. In der Echtzeitansicht werden jetzt Verbrauchswerte für Strom, Gas und Wasser als Badges angezeigt, Wasser bekommt zudem ein eigenes Sankey-Diagramm. Die Einstellungsseite ist laut Entwicklerangaben in drei Tabs für Strom, Gas und Wasser unterteilt worden, um die Übersicht zu verbessern.

Im Automatisierungseditor ist die Option „Continue on error“ nun direkt über die visuelle Oberfläche zugänglich, ohne dass Nutzer dafür in den YAML-Code wechseln müssen. Aktionen, bei denen diese Option aktiviert ist, werden durch einen visuellen Indikator gekennzeichnet.

Die Android-Begleit-App unterstützt ab dieser Version experimentell die lokale Wake-Word-Erkennung. Laut Projektangaben wird die Audioverarbeitung vollständig auf dem Gerät durchgeführt, ohne Cloud-Anbindung. Zur Wahl stehen die Aktivierungswörter „Okay Nabu“, „Hey Jarvis“ und „Hey Mycroft“. Die Funktion erhöht jedoch den Akkuverbrauch spürbar.

Ich halte dieses Update für ein solides Wartungs- und Erweiterungsrelease, das vor allem bestehenden Nutzern zugutekommt und zeigt, wie aktiv die Community das Projekt weiterentwickelt. Eine Übersicht der weiteren Anpassungen und Neuerungen findet ihr im offiziellen Blogbeitrag.

DIRIGERA: IKEA verteilt neues Update für den Smart-Home-Hub

Der Smart-Home-Hub DIRIGERA erhält ein neues Firmware-Update auf Version 2.934.0 mit kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Der Hersteller IKEA hat am…

4. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Home Assistant 2026.3 ist da – und es verändert einiges
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen zeigt mehr von seinem neuen Kompakt-SUV
in Mobilität
Google senkt Play-Store-Gebühren und öffnet Android für Drittanbieter-Stores
in Marktgeschehen
20 angepinnte Chats und mehr – lohnt sich WhatsApp Plus wirklich?
in Dienste
Apple zeigt sieben Neuheiten, aber es gibt offene Fragen
in Kommentar
Tesla Model Y 2025 De
Tesla Deutschland: Werksleiter spricht von einer „klaren Niederlage“
in Mobilität
iOS 26.3.1 ist da: Das sagt Apple zum Update
in Firmware
Assassin’s Creed: Neues Spiel, offizielle Roadmap, aber wenige Details
in Gaming
Google Pixel 10a und das „Smartphone-Problem“ (kein Test)
in Kommentar
VW Golf 9: Volkswagen „zeigt“ das ganz neue Elektroauto
in Mobilität
Apple traut sich wieder: MacBook Neo vorgestellt
in Computer