Home Assistant 2026.3 ist da – und es verändert einiges

Das Open-Source-Hausautomationssystem Home Assistant veröffentlicht Version 2026.3 mit neuen Funktionen für Staubsauger-Roboter, das Energiedashboard und die Android-App.

Die neue Version 2026.3 von Home Assistant legt laut Projektangaben den Schwerpunkt auf Community-Beiträge sowie die Verbesserung bestehender Funktionen.

Neu hinzugekommen ist die sogenannte „Clean Area“-Aktion für Saugroboter: Nutzer können ihre Geräte nun gezielt in bestimmte Bereiche schicken, die direkt den in Home Assistant angelegten Raumzonen entsprechen. Unterstützt wird das Feature zunächst von Matter-, Ecovacs- und Roborock-Geräten.

Energiedashboard, Automatisierung und Wake-Word-Erkennung

Das Energiedashboard erhielt mehrere Überarbeitungen. In der Echtzeitansicht werden jetzt Verbrauchswerte für Strom, Gas und Wasser als Badges angezeigt, Wasser bekommt zudem ein eigenes Sankey-Diagramm. Die Einstellungsseite ist laut Entwicklerangaben in drei Tabs für Strom, Gas und Wasser unterteilt worden, um die Übersicht zu verbessern.

Im Automatisierungseditor ist die Option „Continue on error“ nun direkt über die visuelle Oberfläche zugänglich, ohne dass Nutzer dafür in den YAML-Code wechseln müssen. Aktionen, bei denen diese Option aktiviert ist, werden durch einen visuellen Indikator gekennzeichnet.

Die Android-Begleit-App unterstützt ab dieser Version experimentell die lokale Wake-Word-Erkennung. Laut Projektangaben wird die Audioverarbeitung vollständig auf dem Gerät durchgeführt, ohne Cloud-Anbindung. Zur Wahl stehen die Aktivierungswörter „Okay Nabu“, „Hey Jarvis“ und „Hey Mycroft“. Die Funktion erhöht jedoch den Akkuverbrauch spürbar.

Ich halte dieses Update für ein solides Wartungs- und Erweiterungsrelease, das vor allem bestehenden Nutzern zugutekommt und zeigt, wie aktiv die Community das Projekt weiterentwickelt. Eine Übersicht der weiteren Anpassungen und Neuerungen findet ihr im offiziellen Blogbeitrag.