Smart Home

Home Assistant 2026.8.0: Dieses Update für Apple-Geräte hat es in sich

René Hesse
Von
Home Assistant (KI)

Home Assistant erweitert seine Universal-App mit Version 2026.8.0 um zahlreiche neue Funktionen für iPhone, Apple Watch und CarPlay.

Das Update wurde aktuell veröffentlicht und fällt ungewöhnlich umfangreich aus. Neu sind unter anderem Widgets für Energie und Kalender, Live Activities für Timer sowie eine automatische Serverwahl abhängig vom Standort.

Home Assistant 2026.8.0 bringt viele Apple-Neuerungen

Besonders stark wurde die Apple Watch überarbeitet. Nutzer können dort nun Lichter, Rollläden, Ventilatoren, Klimageräte, Schlösser und Saugroboter steuern. Neue Komplikationen lassen sich direkt auf der Uhr konfigurieren. Einige Funktionen wie Apple-Health-Sensoren und die Synchronisation mit Apple Erinnerungen laufen zunächst über die Labs-Funktionen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • Energie- und Kalender-Widgets für Home- und Sperrbildschirm
  • Live Activities auf Sperrbildschirm und Dynamic Island
  • Klima- und Saugroboter-Steuerung über CarPlay
  • Spotlight-Suche für Home-Assistant-Entitäten
  • Überarbeitete Apple-Watch-App mit besserer Synchronisation

Zusätzlich verspricht Home Assistant einen schnelleren App-Start, stabileres Remote-Streaming für Kameras und eine automatische Wiederherstellung abgelaufener Sitzungen. Mehrere Absturzursachen auf iPhone, Apple Watch und Mac wurden ebenfalls behoben.

  • Neu
    • Energie-Widget: Energie-Dashboard direkt auf dem Home- und Sperrbildschirm verfolgen
    • Kalender-Widget: Anstehende Home-Assistant-Kalendertermine auf einen Blick anzeigen
    • Neu gestaltete Apple-Watch-App: Lichter, Rollläden, Ventilatoren, Klimageräte, Schlösser und Saugroboter steuern, Bereiche durchsuchen und Sensoren am Handgelenk anzeigen
    • Komplett neue Apple-Watch-Komplikationen, vollständig anpassbar und direkt auf der Uhr konfigurierbar (Labs)
    • Assist-Widget in mittlerer Größe mit Unterstützung für mehrere Pipelines
    • Steuerung von Klimageräten und Saugrobotern in CarPlay sowie Ordner für den Schnellzugriff
    • Live Activities: Timer und Fortschritte aus Home Assistant auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen
    • Automatischer Serverwechsel abhängig vom Standort
    • Apple-Health-Sensoren: Gesundheitsdaten mit Home Assistant teilen (Labs)
    • Apple Erinnerungen mit Home-Assistant-To-do-Listen synchronisieren (Labs)
    • Entitäten über Spotlight suchen sowie neue App Intents für Ereignisse und Kalender nutzen
    • Neues App-Symbol und überarbeiteter Startbildschirm
  • Behoben
    • Zahlreiche Abstürze und Stabilitätsprobleme auf iPhone, Apple Watch und Mac behoben
    • Widgets und Assist-Audio funktionieren nun auch mit Servern, die mTLS-Client-Zertifikate verwenden
    • Deep Links werden nicht mehr ignoriert, wenn bereits ein anderer Bildschirm geöffnet ist
    • Gelöschte Server erscheinen nicht mehr erneut
  • Verbessert
    • Schnellerer App-Start
    • Einstellungen wurden übersichtlicher gruppiert und um eine Suche ergänzt
    • Verbesserte Entitätsauswahl mit besserer Suche, Filtern und Mehrfachauswahl
    • Verbesserter Kamera-Player mit zuverlässigerem Remote-Streaming
    • Zuverlässigere Synchronisation und Verbindung mit der Apple Watch
    • Die App stellt die Verbindung nun automatisch wieder her, wenn eine Sitzung abgelaufen ist

Ich finde das Update bemerkenswert umfangreich. Gerade Apple Watch, CarPlay und die neuen Widgets machen Home Assistant im Alltag deutlich zugänglicher, ohne dass dafür ständig die eigentliche App geöffnet werden muss.

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