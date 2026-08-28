FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit praktischen Extras

Das FRITZ!Smart Gateway erhält mit FRITZ!OS 8.50 neue Automationen sowie Verbesserungen für Matter und Zigbee.

AVM verteilt das finale FRITZ!OS 8.50 für das FRITZ!Smart Gateway. Bislang lief das Gerät mit FRITZ!OS 8.26. Das Update erweitert vor allem die Smart-Home-Automatisierung und die Integration in Matter-Netzwerke.

Neu ist unter anderem eine vereinfachte Urlaubsschaltung. Routinen können außerdem mehrere Auslöser innerhalb einer Wenn-Dann-Verknüpfung verwenden. Steckdosen lassen sich bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer definierten Zeit automatisch abschalten.

FRITZ!OS 8.50 verbessert Matter und Zigbee

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Verbrauchswerte der FRITZ!Smart Energy 200, 210 und 250 stehen in Matter bereit.

Helligkeitsmesswerte werden ebenfalls an Matter-Netzwerke übergeben.

AVM verbessert die Zigbee-Stabilität und die Darstellung bei Zählerwechseln.

Mehrere Fehler bei Zigbee-Kopplungen, Farben und Matter-Szenarien wurden behoben.

Besonders relevant sind die Zigbee-Korrekturen. Geräte konnten zuvor gelegentlich ungewollt aus dem Netzwerk entfernt werden. Auch Kopplungen zwischen Temperatursensoren und Heizkörperreglern gingen teilweise verloren. Solche Fehler sind im Alltag deutlich störender als fehlende Komfortfunktionen.

Das FRITZ!Smart Gateway ist derzeit zum Preis von etwa 77 Euro im Handel verfügbar.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗