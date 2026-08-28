Firmware und Updates

FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit praktischen Extras

René Hesse
Von
Avm Fritzsmart Gateway

Das FRITZ!Smart Gateway erhält mit FRITZ!OS 8.50 neue Automationen sowie Verbesserungen für Matter und Zigbee.

AVM verteilt das finale FRITZ!OS 8.50 für das FRITZ!Smart Gateway. Bislang lief das Gerät mit FRITZ!OS 8.26. Das Update erweitert vor allem die Smart-Home-Automatisierung und die Integration in Matter-Netzwerke.

Neu ist unter anderem eine vereinfachte Urlaubsschaltung. Routinen können außerdem mehrere Auslöser innerhalb einer Wenn-Dann-Verknüpfung verwenden. Steckdosen lassen sich bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer definierten Zeit automatisch abschalten.

FRITZ!OS 8.50 verbessert Matter und Zigbee

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Verbrauchswerte der FRITZ!Smart Energy 200, 210 und 250 stehen in Matter bereit.
  • Helligkeitsmesswerte werden ebenfalls an Matter-Netzwerke übergeben.
  • AVM verbessert die Zigbee-Stabilität und die Darstellung bei Zählerwechseln.
  • Mehrere Fehler bei Zigbee-Kopplungen, Farben und Matter-Szenarien wurden behoben.

Besonders relevant sind die Zigbee-Korrekturen. Geräte konnten zuvor gelegentlich ungewollt aus dem Netzwerk entfernt werden. Auch Kopplungen zwischen Temperatursensoren und Heizkörperreglern gingen teilweise verloren. Solche Fehler sind im Alltag deutlich störender als fehlende Komfortfunktionen.

Das FRITZ!Smart Gateway ist derzeit zum Preis von etwa 77 Euro im Handel verfügbar.

Zubehör · 28. August 2026

Apple bringt sein ungewöhnliches 60-Watt-Netzteil nach Deutschland

Apple bietet den 40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max jetzt auch in Deutschland für 45 Euro an. Das kompakte… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Der Streamingdienst Apple TV wird teurer (in den USA)
28.08.26 · Unterhaltung
Apple bringt sein ungewöhnliches 60-Watt-Netzteil nach Deutschland
28.08.26 · Zubehör
Nothing Phone 3: Open-Beta-Testprogramm zu Nothing OS 5.0 startet
26.08.26 · Firmware und Updates
Social-Media-Verbot: Knappe Mehrheit der Jugendlichen ist dafür
28.08.26 · Gesellschaft
Nothing Phone: August Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht
26.08.26 · Firmware und Updates
Temu Logo
3-Euro-Zoll zeigt Wirkung: China-Importe brechen deutlich ein
28.08.26 · Handel
Deutsche Bahn 2
DB-Navigator bleibt bei Tickets der Konkurrenz außen vor
28.08.26 · Mobilität
Google legt los: Motion Assist erreicht erste Pixel-Smartphones
25.08.26 · Firmware und Updates
Neue Abgaben für Elektroautos: Diese Modelle könnten Fahrer treffen
28.08.26 · Mobilität
Nothing OS 5.0 bringt mehr als 80 Neuerungen und neue KI-Tools
25.08.26 · Firmware und Updates
Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / FRITZ!Smart Gateway bekommt Update mit praktischen Extras