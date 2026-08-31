Google macht die KI-Antworten in der Suche noch größer

Google erweitert AI Overviews bei einigen Suchanfragen automatisch und verdrängt damit klassische Suchtreffer weiter nach unten.

Die bislang häufig verkürzte KI-Zusammenfassung kann direkt als ausführliche Antwort erscheinen. Der Button „Mehr anzeigen“ entfällt dann. Die Darstellung ähnelt damit stärker dem AI Mode und nimmt entsprechend mehr Platz oberhalb der klassischen Treffer ein.

Google bestätigt die Änderung. Sie greift bei Themen, bei denen die Systeme des Konzerns eine ausführlichere Darstellung als besonders hilfreich einstufen. Scrollt ein Nutzer bereits zu den Inhalten unterhalb der AI Overview, wird die automatische Erweiterung abgebrochen, damit die aktuelle Position erhalten bleibt.

Holy moly SEOs: Google is now revealing the AI Mode prompt box BY DEFAULT for some queries. This is how Google continues to push AI Mode as the default search experience. pic.twitter.com/Ero2pj3BZf — Chris Long (@chris_nectiv) August 27, 2026

Google nähert die klassische Suche dem AI Mode an

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

AI Overviews können automatisch vollständig aufklappen.

Der bisherige „Mehr anzeigen“-Button kann entfallen.

Organische Suchergebnisse rutschen dadurch weiter nach unten.

Google nennt bislang keinen Anteil der betroffenen Suchanfragen.

Google erklärt, Nutzer würden die dynamische Darstellung hilfreicher finden und anschließend intensiver weitersuchen. Ob und wie schnell die Funktion auf weitere Suchanfragen ausgeweitet wird, ließ das Unternehmen offen.

Ich halte die Entwicklung vor allem für Webseitenbetreiber für relevant. Je vollständiger Google Fragen direkt auf der Ergebnisseite beantwortet, desto geringer wird der Anlass für einen Klick auf die eigentliche Quelle. Für Nutzer kann das bequem sein, für Publisher dürfte der Kampf um organischen Suchtraffic dadurch aber noch schwieriger werden.

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