Mein Tipp der Woche: The Dark Knight Trilogie

Wer diese Reihe regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir seit einer Weile gerne unsere alten Klassiker schauen und daher gibt es hier hin und wieder einen Tipp von meiner Stelle. Und dank Odyssey sind auch einige Nolan-Filme mit dabei.

Vielleicht mache ich auch mal eine Liste mit Filmen, die es nicht geschafft haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Eine Filmreihe, die zu meinen Favoriten gehört, ist die The Dark Knight Trilogie und vor allem The Dark Knight selbst.

Die Batman-Reihe von Christopher Nolan hat mich vor vielen Jahren sogar so sehr begeistert, dass ich zur Filmpremiere von The Dark Knight Rises um Mitternacht im Kino war und mir dort vorher die anderen beiden Filme angeschaut habe. Das war rückblickend etwas viel, aber ein Erlebnis mit Freunden, was bis heute bleibt.

Teil 1 (Batman Begins) ist meiner Meinung nach etwas unterschätzt, mag ich auch sehr, Teil 2 (The Dark Knight) ist natürlich das große Highlight mit Heath Ledger als Joker in einer der allgemein besten Inszenierungen, die ich bis heute in Filmen gesehen habe, und Teil 3 (The Dark Knight Rises) fand ich immer noch ganz gut.

Aber schwächer als die anderen beiden Filme.

Für mich bis heute aber eine klare Empfehlung, auch wenn ich als Kind massiv mit Batman (Serie, Figuren, etc.) aufgewachsen bin und das natürlich auch etwas geprägt hat. Die Kombination aus Nolan, dem Thema, den Schauspielern und vor allem Hans Zimmer ist aber definitiv Unterhaltung vom Feinsten, auch 2026 noch.

Wir haben es übrigens bei HBO Max geschaut, was wir uns für einen Monat (für House of the Dragons) gebucht haben. Übrigens mit Werbung, weil ich keine 17 Euro für einen Monat zahlen wollte und im günstigen Abo auch FHD dabei ist, nicht nur HD. Und da war wirklich sehr wenig Werbung zu sehen, das ist echt okay.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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