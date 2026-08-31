Smart Home

IKEA plant neue Hardware-Versionen für vier Matter-Geräte

René Hesse
Von
IKEA BILRESA (KI)

Der Möbelkonzern IKEA bereitet offenbar neue Hardware-Versionen von vier bereits erhältlichen Matter-Geräten vor.

Neue FCC-Einträge betreffen den Bewegungsmelder MYGGSPRAY, den Tür- und Fenstersensor MYGGBETT sowie beide BILRESA-Fernbedienungen. Die Handelsnamen bleiben gleich, Modellnummern und FCC-IDs ändern sich jedoch. Das deutet laut „Matter Alpha“ auf größere Eingriffe an Platine, Funktechnik oder anderen Kernkomponenten hin.

Bei den bisherigen Geräten berichten Tester und Nutzer wiederholt über Verbindungsabbrüche, verzögerte Reaktionen und teils kurze Akkulaufzeiten. Die aktuellen Modelle basieren unter anderem auf Qorvos QPG6200L für Matter over Thread, Zigbee und Bluetooth LE.

New batch of IKEA remotes and sensors to get core hardware revision
byu/awesomeocelot12 intradfri

IKEA könnte zentrale Komponenten austauschen

Vier bestehende Produkte stehen im Fokus:

  • MYGGSPRAY Bewegungsmelder
  • MYGGBETT Tür- und Fenstersensor
  • BILRESA Fernbedienung mit zwei Tasten
  • BILRESA Fernbedienung mit Drehrad

Eine neue FCC-ID kann bei größeren Änderungen nötig werden, etwa beim Austausch des Funkchips. Möglich wäre eine neuere Qorvo-Plattform. Denkbar sind aber auch Komponenten von Silicon Labs oder Telink. Ebenso könnten Lieferfähigkeit und Kosten eine Rolle spielen.

Welche Bauteile IKEA tatsächlich verändert, ist noch offen. Interne Fotos und Stücklisten sind bislang vertraulich.

Ich halte eine technische Überarbeitung für sinnvoll. Gerade bei batteriebetriebenen Matter-Geräten sind zuverlässiger Funk und geringer Energieverbrauch entscheidend. Wenn IKEA hier nachbessert, könnten die neuen Revisionen deutlich interessanter werden.

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