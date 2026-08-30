VW ID.4 wird zum VW ID Tiguan: Volkswagen macht sich bereit

Volkswagen hat den ID.3 bereits aktualisiert und auf MEB+ umgestellt, eine neue und optimierte Version der alten MEB-Plattform. Das nächste Modell ist der VW ID.4, dieser wird im Herbst zum VW ID Tiguan. Dieser Schritt ist schon offiziell.

Technische Details fehlen bisher noch, aber wir kennen die Eckdaten von MEB+ bereits von Modellen wie dem neuen Audi Q4, Cupra Tavascan oder Skoda Enyaq. Beim VW ID Tiguan wird das auch nicht anders sein, das Highlight wird die Optik.

¿Lo podemos llamar ya Volkswagen ID TIGUAN? Las nuevas fotos enseñan un diseño MUY EVOLUCIONADO 👀🤩➡️ https://t.co/SFRWk2d704 pic.twitter.com/iHx5o5rrGy — CocheSpias (@CocheSpias) August 24, 2026

Wir werden übrigens nur den VW ID Tiguan sehen, der VW ID.5 wird mit diesem Schritt eingestellt. Bei den anderen VW-Marken kommt der Coupé zwar gut an, bei Cupra gibt es ja sogar nur den Coupé, bei VW hat er sich aber nicht gut verkauft.

Unklar ist, wie es mit dem Nachfolger des VW ID.4 GTX aussieht, denn GTX ist als Marke tot und GTI wird elektrisch. Einen VW Tiguan GTI gab es aber nie und einen GTI mit Allradantrieb auch nicht. Sehen wir womöglich einen VW ID Tiguan R?

Neue Software, neue Technik, neue Optik, neuer Name, nur die Form des VW ID.4 bleibt soweit, den Rest hat Volkswagen komplett überarbeitet. Beim ID.3 wollte man noch nicht das Golf-Branding nutzen, der ID.2 wurde aber direkt zum ID Polo und da kein ID Tiguan in Entwicklung ist, kann man den Namen beim neuen ID.4 nutzen.

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