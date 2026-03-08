eQ-3 erweitert Homematic IP um Alarmsystem, Kameras, neues Türschloss und Lichtlösungen

Smart Home

Das Unternehmen eQ-3 stellt zur Light + Building 2026 eine umfangreiche Produkterweiterung seines Smart-Home-Systems Homematic IP vor.

Im Mittelpunkt der Ankündigungen steht laut Unternehmensangaben ein vollständig integriertes Alarmsystem, das Kameras, Sensoren, Sirenen und Zutrittssteuerung unter einem Dach vereint. Der neue Homematic IP Türschlossantrieb – pro soll die Haustür dabei zu einem aktiven Bestandteil des Sicherheitssystems machen.

Integrierte Lage- und Erschütterungssensoren sowie ein Sabotageschutz überwachen laut eQ-3 die gesamte Türmechanik. Ergänzt wird das Sortiment um sechs Kameramodelle für Innen- und Außenbereiche, darunter eine Video-Türklingel mit Gegensprechfunktion und bis zu sechs Monaten Akku-Standby.

Alle sicherheitsrelevanten Funktionen sollen im neuen Alarm-Dashboard der Homematic IP App gebündelt werden. Die Sicherheitsprodukte sind für das zweite Quartal 2026 geplant.

Ebenfalls neu ist die Homematic IP Wasserstopp und Versorgungseinheit, die laut Hersteller Wasserstopp, Druckminderer und Rückspülfilter in einem einzigen Gerät vereint. Das integrierte Absperrventil lässt sich per App, automatisch oder per Knopfdruck schließen.

In Kombination mit Homematic IP Wassersensoren soll das System austretendes Wasser frühzeitig erkennen und das Hauptventil sofort schließen. Dieses Produkt ist bereits im ersten Quartal 2026 verfügbar.

Neue Lichtlösungen, Bedienelemente und Protokoll-Plugins für Homematic IP

Für das dritte Quartal 2026 kündigt eQ-3 erstmals eigene Leuchtmittel an: RGBWW-Lampen für E27- und GU10-Fassungen mit Unterstützung für Farbszenen, Dim-to-Warm und dynamisches Tageslicht.

Parallel dazu erscheint ein Universal Dimmereinsatz, der laut Unternehmensangaben auch ohne Neutralleiter betrieben werden kann und das Dimmverfahren automatisch erkennt. Kompakte Unterputz-Schaltaktoren mit 6 Ampere Schaltleistung runden das Installationssortiment ab.

Wir werden uns die Neuerungen bzw. Neuheiten zu einem späteren Zeitpunkt noch in Ruhe im Detail ansehen. Heute gibt es erst einmal einen ersten Überblick über die angekündigten Produkte.

Homematic IP: Die Neuheiten auf einen Blick

Homematic IP Akku-Außenkamera (HmIP-COR)
Kabellos, bis zu 6 Monate Standby, IP65 – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Außenkamera (HmIP-CO, -A)
IP65, Nachtsicht, SD-Kartenspeicher, Bewegungserkennung – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Außenlichtkamera (HmIP-COL, -A)
IP65, integriertes Licht, Nachtsicht, Bewegungserkennung – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Glasdisplay – plus (HmIP-WGD-PL)
Wie Glasdisplay + 5 zusätzliche Screens für Raumklimasteuerung – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Innenkamera – basic (HmIP-CI-B)
Innenüberwachung, Bewegungserkennung, Nachtsicht – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Innenkamera – plus (HmIP-CI-PL)
Innenüberwachung, Personen- und Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang (6 A) – Unterputz (HmIP-FSI6)
Wie FS6 + zusätzliche Klemmstelle für Schalter/Taster, Push-to-Pair – verfügbar Q3 2026

Homematic IP Türschlossantrieb – pro (HmIP-DLP, -A, -WS, -AS)
Smart Lock mit Lage-/Erschütterungssensor, Sabotageschutz, Auto-Relock – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Universal Dimmereinsatz (HmIP-UDI)
Betrieb ohne N-Leiter möglich, Autoerkennung Last und Dimmverfahren, 20–200 W – verfügbar Q3 2026

Homematic IP Universal Dimmeraufsatz – Taster (HmIP-UDI-PB2, -A)
Aufsatz für Dimmereinsatz mit Tasterbedienung – verfügbar Q3 2026

Homematic IP Video-Türklingel (HmIP-CODB, -A)
Kamera, Gegensprechfunktion, IR-Bewegungserkennung, IP65, Akku oder Klingeltrafo – verfügbar Q2 2026

Homematic IP Wasserstopp und Versorgungseinheit (HmIP-WSS)
Wasserstopp + Druckminderer + Rückspülfilter in einem – verfügbar Q1 2026

Homematic IP Wired Glas-Wandthermostat mit CO2-Sensor (HmIPW-WGTC, -A)
Wie Wandthermostat + integrierter CO2-Sensor – verfügbar Q3 2026

Homematic IP Wired Glastaster (HmIPW-WGS-A)
1/2/4-Tasten, Dimmfunktion, Quickaction, Weiß und Schwarz – verfügbar Q3 2026

Homematic IP Lampe – RGBWW, E27 (HmIP-E27, 2er Pack)
RGBWW, Dim-to-Warm, dynamisches Tageslicht, Gruppensteuerung – verfügbar Q3 2026

Homematic IP Lampe – RGBWW, GU10 (HmIP-GU10, 2er Pack)
RGBWW, Dim-to-Warm, dynamisches Tageslicht, Gruppensteuerung – verfügbar Q3 2026

Und weitere …

  • Homematic IP Glasdisplay (HmIP-WGD)
    Funk-Touchdisplay, 6 belegbare Screens, Colorpicker, Licht- und Beschattungssteuerung – verfügbar Q2 2026
  • Homematic IP Wandtaster – 6-fach, 230 V (HmIP-WRC6-230, -A)
    6 frei belegbare Tasten, Status-LEDs, 230-V-Schaltausgang, Nebenstelleneingang – verfügbar Q1 2026
  • Homematic IP Wired Glas-Wandthermostat (HmIPW-WGT, -A)
    Temperatur in 0,5°C-Schritten, Luftfeuchtigkeitssensor, Quickaction – verfügbar Q3 2026
  • Homematic IP Universal Dimmeraufsatz – Bewegungsmelder (HmIP-UDI-SMI55, -A)
    Aufsatz für Dimmereinsatz mit integriertem Bewegungsmelder – verfügbar Q3 2026
  • Homematic IP Schaltaktor (6 A) – Unterputz (HmIP-FS6)
    Kompaktbauweise, Federkraft-Steckklemmen, bis 6 A – verfügbar Q3 2026
  • Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor (HmIP-WTH-3, -A)
    Temperatur + Luftfeuchtigkeit, LC-Display, Push-to-Pair mit Heizkörperthermostaten – verfügbar Q3 2026
  • Modbus- und MQTT-Plugins für Home Control Unit
    Integration von Wärmepumpen, Wallboxen, Wechselrichtern; HEMS-Zentrale, Sensordaten via MQTT – verfügbar Q3 2026
  • Den Produktflyer mit den Neuheiten habe ich euch als PDF hochgeladen

Home Assistant 2026.3 ist da – und es verändert einiges

Das Open-Source-Hausautomationssystem Home Assistant veröffentlicht Version 2026.3 mit neuen Funktionen für Staubsauger-Roboter, das Energiedashboard und die Android-App. Die neue Version…

5. März 2026 | Jetzt lesen →

