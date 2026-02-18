tedee Smartlock macht die Bridge in vielen Setups überflüssig

Die Marke tedee erweitert mehrere Smart-Lock-Modelle um Matter over Thread und macht die separate Bridge in geeigneten Setups entbehrlich.

Der polnische Hersteller stattet die Modelle tedee GO, tedee GO2 und tedee GO2 Aluminium schrittweise mit der neuen Konnektivitätsoption aus. Laut Unternehmensangaben ermöglicht Matter over Thread eine plattformübergreifende Integration in kompatible Smart-Home-Systeme sowie eine energieeffiziente Kommunikation im lokalen Netzwerk.

Rollout für tedee GO, GO2 und GO2 Aluminium mit Matter over Thread

Der Rollout startet ab sofort und erreicht zunächst rund 20 Prozent der kompatiblen Geräte. Bis Ende der kommenden Woche soll die Verteilung abgeschlossen sein. Das Update wird automatisch oder manuell über die tedee-App installiert. Voraussetzung ist ein kompatibler Thread Border Router im jeweiligen Smart-Home-Setup.

Hier ist eine Auswahl verbreiteter Thread Border Router, die in vielen Haushalten bereits vorhanden sind und Matter over Thread unterstützen oder unterstützen sollen:

Apple HomePod (2. Generation)

Apple HomePod mini

Apple Apple TV 4K (3. Generation, Wi-Fi + Ethernet)

Google Nest Hub (2. Generation)

Google Nest Hub Max

Google Nest Wifi Pro

Amazon Echo (4. Generation)

Amazon Echo Show 8 (3. Generation)

Amazon Echo Hub

Samsung SmartThings Hub v3

Samsung SmartThings Station

Wird das Schloss per Matter over Thread eingebunden, ist die bislang erforderliche tedee Bridge für die lokale Anbindung technisch nicht mehr zwingend notwendig. Für bestimmte Konfigurationen oder bestehende Installationen kann sie weiterhin relevant sein. Aus meiner Sicht erhöht die Öffnung hin zu Matter die Flexibilität für Anwender, sofern die Integration im Alltag stabil arbeitet.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.