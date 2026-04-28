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ja! mobil und Penny Mobil: Einmal zahlen, ein Jahr nutzen

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Ja Mobil Penny Mobil

Die Discountermarken ja! mobil und Penny Mobil führen neue Prepaid-Jahrespakete mit bis zu 250 GB Datenvolumen ein.

Ja! mobil und Penny Mobil erweitern ihr Tarifportfolio um zwei Jahrespakete mit 12 Monaten Laufzeit. Das Paket M bietet 60 GB für 69,99 Euro, das Paket L umfasst 250 GB für 99,99 Euro.

Die Aktivierung erfolgt über ein Starter-Paket mit enthaltenem Startguthaben. Laut Congstar, dem Provider hinter den Marken, sind die Angebote ab dem heutigen 28. April 2026 ausschließlich online verfügbar.

Nutzer mit 5G-fähigem Endgerät surfen im Netz der Telekom mit bis zu 50 Mbit/s. Das bisherige 6-Monats-Paket bleibt unverändert im Portfolio bestehen.

Details zu Tarifen und Jubiläumsaktionen

Tarifübersicht:

  • Jahrespaket M: 60 GB, 69,99 Euro, 12 Monate
  • Jahrespaket L: 250 GB, 99,99 Euro, 12 Monate
  • Starter-Pakete mit passendem Guthaben enthalten
  • 5G-Nutzung mit bis zu 50 Mbit/s

Penny Mobil begleitet die Einführung mit Aktionen zum 20-jährigen Bestehen. Zwischen dem 11. Mai und 7. Juni 2026 werden Preise wie Smartphones und Einkaufsgutscheine verlost. Zusätzlich sind Rabatte auf Starter-Pakete sowie Datenpässe vorgesehen.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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