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Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält (endlich) langersehntes Update

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Vor einigen Monaten kursierte das Gerücht, dass der Update-Support für den Gaming-Handheld Legion Go beendet wurde, was bedeutet, dass Besitzer somit keinerlei Möglichkeit mehr hatten den AMD-Grafiktreiber zu aktualisieren. Einige Tage danach stellte sich die Meldung als falsch heraus, dennoch kann der Update-Support von Lenovo stark kritisiert werden.

Erst die zweite Generation, dann die erste Generation …

Anfang April wurde ein entsprechendes Update für den Grafiktreiber der zweiten Generation des Lenovo Legion Go veröffentlicht. Nun folgt tatsächlich auch eine neue Version für Besitzer des Legion Go. Das Update mit der Versionsnummer 32.0.23017.1001 steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website zum Herunterladen bereit und kann installiert werden. Die Bereitstellung über Legion Space sollte entsprechend auch folgen.

Das jetzt veröffentlichte Treiberupdate ist das erste Update in diesem Jahr und folgt der Version von Anfang September 2025, was meiner Meinung nach ein sehr vernachlässigter Update-Support von Lenovo ist. Andere Hersteller von Gaming-Handhelds wie ASUS sind da deutlich besser.

Mein Tipp: Installiert SteamOS als Betriebssystem auf eurem Gaming-Handheld. Die Optimierungen auf Mesa und dessen Vulkan-Grafiktreiber für Proton sind ausschlaggebend für die Wahl, die auch unter SteamOS funktionieren und oft eine bessere Performance als unter Windows liefern.


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