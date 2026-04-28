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DKB: Update bringt versteckte Funktionen ans Licht

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| 2 Kommentare
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Die Direktbank DKB veröffentlicht Version 2.49 ihrer iOS-App und erweitert Funktionen für Überweisungen, Kredite und Bedienung.

Mit dem Update führt die DKB laut eigenen Angaben mehr Transparenz bei Echtzeitüberweisungen ein. Nutzer erhalten nun einen Hinweis, wenn die Empfängerbank diesen Service nicht unterstützt. Ziel sei es, Unklarheiten im Zahlungsprozess zu reduzieren.

Auch die Darstellung von Krediten wurde überarbeitet. Die App zeigt detaillierter an, wenn Beträge überfällig sind, etwa bei fehlendem Lastschriftmandat. Laut DKB sollen Nutzer dadurch Gebühren besser vermeiden können.

DKB-App 2.49: Neue Funktionen und Bedienhilfen

Zusätzlich bietet die App optionale Anpassungen und Hinweise zur Nutzung. Für den „Pride Month“ lässt sich ein Regenbogen-Icon aktivieren. Außerdem wurden Bediengesten wie das Kopieren der IBAN per langem Drücken und das Aktualisieren der Startseite per Ziehen ergänzt.

Wichtige Neuerungen im Überblick

  • Hinweis bei nicht unterstützten Echtzeitüberweisungen
  • Erweiterte Informationen zu überfälligen Kreditbeträgen
  • Optionales Pride-Icon in den Einstellungen
  • Neue Gesten für Kopieren und Aktualisieren

Ich halte das Update für sinnvoll, weil es vor allem Transparenz und Bedienbarkeit verbessert. Es ist natürlich kein großer Wurf, aber das erwartet von der DKB ehrlich gesagt auch niemand.

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  1. cmi 🪴
    sagt am

    Wie schön wären Echtzeitüberweisungen für Daueraufträge.

    Meiner wurde am Samstag abgebucht (optisch, nicht mehr im Guthaben enthalten) und heute (Dienstag) beim Empfänger gutgeschrieben.

    Antworten
    1. Jonas 🏅
      sagt am zu cmi ⇡

      Geht bereits. Man muss diese nur neu anlegen ;)

      Antworten

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