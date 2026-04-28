Volkswagen: Der elektrische VW Polo kommt
Volkswagen präsentierte bereits den neuen VW ID.3 Neo für 2026 und morgen wird das zweite Highlight der neuen ID-Reihe vorgestellt, der VW ID Polo. Da ist VW ein bisschen mutiger, denn es wird direkt der VW ID Polo und kein VW ID.2 Neo oder sowas in der Art. Außerdem folgt noch, siehe Beitragsbild, ein VW ID Polo GTI.
Erste Details zum VW ID Polo gab es schon letztes Jahr, ihr findet sie am Ende des Beitrags, wir liefern euch dann morgen die finalen Details, das finale Design und den Preis zum Start. Langfristig geht es bei unter 25.000 Euro los, aber noch nicht im April, die richtige Basisversion des VW ID Polo kommt bekanntlich später.
VW ID Polo Eckdaten
- Der elektrische Polo ist 4 Meter lang, 1,8 Meter breit und 1,5 Meter hoch, der Radstand liegt bei 2,6 Metern und wir sprechen über ca. 1,5 Tonnen, je nach Akkugröße.
- Kommen wir also direkt zum Akku, es gibt eine kleine Version mit 37 kWh (LFP) für bis zu 300 km Reichweite und eine große Version mit 52 kWh (NMC) für bis zu 450 km Reichweite zum Start.
- An der Wallbox (AC) lädt man immer mit 11 kW und am Schnelllader (DC) sind es bis zu 90 kW beim kleinen Akku (27 Minuten, 10 bis 80 Prozent) und beim großen Akku bis zu 130 kW (23 Minuten, 10 bis 80 Prozent).
- Der Konzern hat sich bei MEB+ für einen Frontantrieb entschieden (schade) und es gibt beim kleinen Akku entweder 85 kW (116 PS) oder 99 kW (135 PS) und beim großen Akku sind es 155 kW (211 PS) oder 166 kW (226 PS). Die 226 PS gibt es aber nur mit dem VW ID Polo GTI, der ebenfalls 2026 ansteht (komisch, dass die zusätzliche Leistung so gering ist).
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