Volkswagen: Der elektrische VW Polo kommt

Volkswagen präsentierte bereits den neuen VW ID.3 Neo für 2026 und morgen wird das zweite Highlight der neuen ID-Reihe vorgestellt, der VW ID Polo. Da ist VW ein bisschen mutiger, denn es wird direkt der VW ID Polo und kein VW ID.2 Neo oder sowas in der Art. Außerdem folgt noch, siehe Beitragsbild, ein VW ID Polo GTI.

Erste Details zum VW ID Polo gab es schon letztes Jahr, ihr findet sie am Ende des Beitrags, wir liefern euch dann morgen die finalen Details, das finale Design und den Preis zum Start. Langfristig geht es bei unter 25.000 Euro los, aber noch nicht im April, die richtige Basisversion des VW ID Polo kommt bekanntlich später.

VW ID Polo Eckdaten