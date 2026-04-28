Kritik an Android: Google soll laut EU nachbessern

Die EU hat sich die Lage bei Android angeschaut und Google öffentlich mitgeteilt, dass man vor allem bei einem Punkt nachbessern sollte. Der Fokus bei KI liegt zu sehr auf dem Dienst von Google (Gemini) und man schlägt für die Zukunft eine bessere Integration für Drittanbieter vor. Google hat bisher noch nicht reagiert.

Die Untersuchung wurde Anfang des Jahres eingeleitet, bisher ist das auch nur ein Vorschlag der EU-Kommission, eine Entscheidung, mit möglichen Maßnahmen, soll im Sommer folgen. Bei Google dürfte das aktuell diskutiert werden und es könnte einen Einfluss auf Android 18 im nächsten Jahr haben, was offener bei KI wird.

Apple dürfte mit so etwas übrigens schon gerechnet haben, denn man wird iOS 27 angeblich noch mehr für KI-Dienste öffnen. In Zukunft wird es bei Android also vermutlich ähnlich wie bei den Browsern und der Suche sein und wir werden als Nutzer eine Auswahl sehen und den bevorzugten KI-Dienste festlegen können.