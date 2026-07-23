Mobilität

Honda ist in Europa gescheitert, will aber noch nicht aufgeben

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Honda ist von einst über 300.000 Einheiten in Europa auf knapp 100.000 Einheiten abgestürzt und da man die elektrische Offensive kurzerhand eingestellt hat, haben viele gedacht, dass sich die Marke vielleicht sogar aus dem Raum zurückzieht.

Nein, das tut man nicht, so Hans De Jaeger (Chef von Honda Europa) bei Autocar. Man sieht ein, dass man kein großer Player mehr ist und plant auch nicht an alte Zeiten anzuknüpfen, das wäre mit Blick auf die Konkurrenz aus China schwierig.

Aber Honda will noch nicht aufgeben und sucht aktuell einen „optimalen Bereich“, in dem man sich bewegen kann. Ziel sei eine „nachhaltige und gesunde Nachfrage“ in der EU, Großbritannien und der Türkei. Wie diese aussieht, ist aber noch unklar.

Honda fehlt ein konkreter Plan

Honda möchte Kunden mit „einzigartigen“ Autos begeistern und sich weniger auf den Massenmarkt fokussieren, die Autos sollen vielmehr für ein „Lächeln“ sorgen.

Das klingt wie eine schöne Marketingaussage für eine negative Entwicklung, denn Hans De Jaeger konnte nicht erklären, wie man den Abwärtstrend aufhalten will und was jetzt genau der Plan ist. Ohne Elektroautos wird es in Europa immer schwerer.

Es würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn Honda (falls man diesen „optimalen Bereich“ nicht finden kann) irgendwann als Marke in unserer Region verschwindet.

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