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Apple zieht sich zurück: Werksschließung bei Varta erschüttert Branche

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Apple Airpods 4 Anc

Apple hat sich als zentraler Großkunde von Varta aus der Produktion in Nördlingen zurückgezogen und damit die Schließung eines Werks ausgelöst.

Apple lässt laut „Wirtschaftswoche“ künftig die Batterien für AirPods von einem günstigeren Anbieter aus China fertigen. Varta stellte bislang CoinPower Knopfzellen her, die fast vollständig für Apple-Produkte genutzt wurden. Insgesamt sind rund 350 Arbeitsplätze in Nördlingen und Ellwangen betroffen.

Apple Lieferantenwechsel führt zu Werksschließung bei Varta

Der bestehende Vertrag mit Apple läuft laut Medienberichten Ende Oktober aus. Laut Varta reicht die Auslastung durch neu gewonnene Kunden nicht aus, um die Produktion wirtschaftlich fortzuführen. Damit entfällt die Grundlage für den Standort in Nördlingen.

Laut Angaben der „FAZ“, die sich auf Kreise aus dem Umfeld von Varta beruft, soll vor allem der Preis den Ausschlag für die Entscheidung gegeben haben. In Bezug auf die Qualität habe das schwäbische Unternehmen demnach mindestens gleichwertige oder sogar bessere Leistungen geboten.

Kernpunkte der Entwicklung

  • Apple verlagert die Batteriebeschaffung nach China
  • Varta verliert den wichtigsten Ankerkunden
  • Standort Nördlingen wird geschlossen
  • Rund 350 Beschäftigte sind betroffen

Ich sehe darin ein Beispiel dafür, wie stark einzelne Großkunden die Struktur von Industrieproduktionsstandorten bestimmen können und wie schnell sich wirtschaftliche Grundlagen durch einen Lieferantenwechsel verschieben lassen.

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20. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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