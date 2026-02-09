Horizon 3 noch „weit entfernt“: Das dürfte ein PS6-Spiel werden

Gaming

Guerilla hat letzte Woche ein neues Horizon-Spiel vorgestellt und setzt damit in den nächsten Monaten auf ein Angebot aus zwei Multiplayer-Spielen, eins von einem Drittanbieter und eins entwickelt man selbst. In der Ankündigung betonte Guerilla, dass man weiterhin Singleplayerspiele entwickelt, man rechnete also mit Kritik.

Horizon 3 kommt, dauert aber noch

Doch wann werden wir den dritten Teil der Horizon-Trilogie sehen? Letztes Jahr machte mal 2027 die Runde, aber daran glaube ich nicht mehr. Zum einen hat Jason Schreier von Bloomberg verraten, dass Horizon 3 noch „eine sehr lange Zeit“ in der Entwicklung sein wird, und wir kennen den Blockbuster für 2027 bereits.

Naughty Dog wird uns nächstes Jahr sein neues Spiel zeigen und ich glaube nicht, dass Sony zwei so große Titel in einem Jahr plant. Mit Horizon 3 würde ich also nicht vor 2028 rechnen und auch erst mit der PlayStation 6. Vielleicht wird es ein Spiel für PS5 und PS6 (wie Horizon 2 für PS4 und PS5), das werden wir sehen.

Zwischen Horizon 1 und Horizon 2 lagen übrigens ziemlich genau 5 Jahre, damit wären es 6 Jahre oder mehr. Es arbeitet zwar ein anderes Team an Horizon Hunters Gathering (Multiplayer), aber die Live-Service-Strategie von Sony dürfte dennoch einen negativen Einfluss auf die Singleplayerspiele der großen Studios haben.

