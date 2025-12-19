Intergalactic: Zeitraum für den PlayStation-Blockbuster steht fest

Naughty Dog bat einige Mitarbeiter in den letzten Wochen um Überstunden, damit man eine Demo von Intergalactic für Sony fertigstellen kann, so Jason Schreier von Bloomberg. Das neue PS5-Spiel wird allerdings noch eine ganze Weile dauern.

Gezeigt wurde es vor etwa einem Jahr, im Rahmen der Game Awards, aber es war kein Titel für 2025 und ist kein Titel für 2026, die Entwickler peilen laut Quelle im Moment „Mitte 2027“ an. Also ziemlich knapp vor der neuen Sony PlayStation 6.

Bei der PS4-Ära kam auch kurz vor dem Ende mit The Last of Us Part 2 ein großer Kracher von Naughty Dog, aber da gab es immerhin mehr Spiele davor. Diese PS5-Generation hat das Studio, abgesehen von optimierten Versionen alter Spiele, ganz verpasst. Ich hoffe daher, dass man mit der PS6-Ära wieder den Fokus findet.

Der Chef hat seine Rolle als Co-Produzent bei der Serie aufgegeben und man hat das Multiplayer-Projekt eingestellt, es besteht also durchaus Hoffnung, dass wir mit der Sony PlayStation 6 nicht nur viele Remakes nach Intergalactic sehen werden.