Nintendo Switch: Zahl der aktiven Spieler geht erstmals zurück

Die Nintendo Switch ist jetzt die erfolgreichste Konsole von Nintendo und die Switch 2 letzte einen sehr guten Start hin, aber in den Geschäftszahlen findet man auch eine Zahl, die Nintendo durchaus etwas Kopfschmerzen bereiten dürfte.

Seit dem Start der Switch ist die Zahl der jährlich aktiven Nutzer gestiegen, und das teilweise sehr massiv. 2024 erreichte Nintendo sogar sehr beeindruckende 130 Millionen Nutzer. Doch 2025 ist diese Zahl das erste Mal wieder leicht gesunken.

Das ist noch kein Grund zur Sorge, denn 129 Millionen aktive Spieler pro Jahr sind weiterhin beeindruckend, aber Nintendo könnte seine natürliche Grenze erreicht haben. Das erklärt auch, warum man die Switch 2 letztes Jahr bringen musste.

Gut möglich, dass Nintendo in den kommenden Monaten wieder etwas mehr dafür tun muss, dass die Nutzer das System aktiv nutzen, denn als Aktienunternehmen hat man immer den Druck der Anleger und die kennen nur einen Weg: Wachstum.

