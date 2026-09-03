Wearables

Huawei bringt Blutdruckmessung rund um die Uhr ans Handgelenk

René Hesse
Von

Huawei hat die WATCH D3 mit automatischer 24-Stunden-Blutdruckmessung sowie weitere neue Geräte vorgestellt.

Die WATCH D3 misst den Blutdruck laut Huawei automatisch über Tag und Nacht. Die Funktion besitzt eine europäische CE-Kennzeichnung nach Medizinprodukteverordnung für Einzelmessungen und die ambulante 24-Stunden-Messung. Damit sollen auch nächtliche Blutdruckverläufe sichtbar werden.

Huawei zeigte beim European Innovative Product Launch Event in München außerdem neue Smartwatches, ein Tablet und Kopfhörer. Die WATCH GT 7 Series erhält unter anderem einen Leistungsfähigkeits-Score und Navigationsfunktionen für Sportler.

Huawei erweitert sein Wearable- und Tablet-Portfolio

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • WATCH D3: automatische Blutdruckmessung über 24 Stunden
  • WATCH GT 7 Series: Pistenkarten für mehr als 3.000 Skigebiete
  • WATCH 6 Series: eSIM, Navigation, Telefonie und Bezahlen
  • MatePad Pro 12 Zoll: 4,7 Millimeter dünn und 454 Gramm leicht
  • FreeBuds Neo Series: Geräuschunterdrückung um bis zu 30 Dezibel

Das MatePad Pro nutzt ein OLED-PaperMatte-Display und bietet laut Huawei eine KI-gestützte Verbesserung handschriftlicher Notizen. Bei den neuen FreeBuds steht dagegen die aktive Geräuschunterdrückung im Mittelpunkt.

Ich finde vor allem die 24-Stunden-Blutdruckmessung interessant, weil Huawei damit Gesundheitsfunktionen stärker in den Alltag integriert. Entscheidend wird jedoch sein, wie zuverlässig und komfortabel die automatischen Messungen langfristig funktionieren.

Die neuen Produkte findet ihr auf der Huawei Webseite.

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