Netflix erhöht die Preise in Deutschland: Alle Abos werden teurer

Der Streamingdienst Netflix erhöht in Deutschland die Preise für sämtliche Abomodelle. Das war bereits erwartet worden.

Das Premium-Abo kostet künftig 21,99 statt 19,99 Euro pro Monat. Für Standard werden 15,99 statt 13,99 Euro fällig. Besonders deutlich fällt die Erhöhung beim günstigsten Tarif mit Werbung aus. Dieser steigt von 4,99 auf 6,99 Euro und wird damit rund 40 Prozent teurer.

Auch Zusatzmitglieder außerhalb des eigenen Haushalts kosten künftig mehr. Im Werbe-Abo steigt die Gebühr von 3,99 auf 4,99 Euro. Bei Standard und Premium werden statt 4,99 nun 5,99 Euro verlangt. Das werbefreie Basis-Abo für verbliebene Bestandskunden läuft zudem aus.

Die neuen Netflix-Preise im Überblick

Die wichtigsten Änderungen betreffen alle verfügbaren Tarifstufen:

Werbung: 6,99 Euro statt 4,99 Euro

Standard: 15,99 Euro statt 13,99 Euro

Premium: 21,99 Euro statt 19,99 Euro

Zusatzmitglieder: jeweils 1 Euro mehr

Netflix hatte seine Preise in Deutschland zuletzt im April 2024 erhöht. Das Unternehmen begründet höhere Preise regelmäßig mit Investitionen in sein Programm und einem steigenden Mehrwert für Mitglieder. Auch in anderen Ländern steigen die Kosten. In Österreich erhöht sich beispielsweise der Basic-Tarif von 8,99 auf 10,99 Euro.

Ich finde vor allem den Sprung beim Werbe-Abo bemerkenswert. Mit rund 40 Prozent fällt die Erhöhung dort erheblich aus. Für Kunden lohnt sich deshalb einmal mehr die Frage, welcher Netflix-Tarif tatsächlich benötigt wird. Unter Umständen lohnt es sich auch, noch ein günstiges Bundle aus Aktionsangeboten zu sichern.

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