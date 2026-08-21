RayNeo bringt neue KI-Brille mit Gemini und ChatGPT

RayNeo erweitert sein AR-Portfolio im September um die leichte iO KI-Brille sowie die auf Medien ausgelegte GT Series.

Die RayNeo iO wiegt 34 Gramm und kombiniert ein transparentes Waveguide-Display mit Mikrofonen, Kopfgesten und KI-Funktionen. Das Display erreicht laut Hersteller 1.200 Nits und 97 Prozent Transparenz. Live-Übersetzungen werden für 40 Sprachen unterstützt.

RayNeo setzt auf KI und große virtuelle Displays

Die iO nutzt RayNeo AI und Gemini 3.1 Flash Lite. Für 9,99 US-Dollar im Monat soll zusätzlich der Wechsel zwischen Modellen wie ChatGPT 5.1, Gemini 2.5 Pro, Claude und DeepSeek möglich sein. Eine fest verdrahtete LED zeigt an, wenn Mikrofone oder Übersetzungsfunktionen aktiv sind.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

RayNeo iO: 34 Gramm, KI-Assistent und Teleprompter

RayNeo GT: 46 Grad Sichtfeld und bis zu 231 Zoll

RayNeo GT Max: 59 Grad Sichtfeld und bis zu 307 Zoll

GT Series: 3DoF-Tracking und vier B&O-abgestimmte Lautsprecher

Die iO kostet regulär 479 US-Dollar beziehungsweise 529 US-Dollar mit Ladeetui. Zum Start gibt es 30 US-Dollar Rabatt. Die Preise für GT und GT Max will RayNeo am 4. September nennen. Dann beginnt auch der Verkauf. Auf der IFA 2026 in Berlin sollen alle Modelle gezeigt werden.

Ich finde die Aufteilung nachvollziehbar. Statt eine Brille für jeden Einsatzzweck zu bauen, trennt RayNeo Alltag und KI klar vom mobilen Kino. Besonders die nur 34 Gramm schwere iO könnte dadurch im Alltag interessanter sein als deutlich schwerere AR-Modelle.

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