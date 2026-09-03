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Google bringt Sprachsteuerung in Gmail, Docs und Keep

René Hesse
Von

Google führt neue KI-Sprachfunktionen für Gmail, Docs und Keep ein und ermöglicht damit die Bedienung per natürlicher Sprache.

Die neuen Funktionen heißen Gmail Live, Docs Live und Keep Live. Sie basieren auf Gemini Audio und ermöglichen Gespräche mit den jeweiligen Anwendungen in Echtzeit. Der Rollout startet laut Google in dieser Woche.

Gmail Live durchsucht auf Zuruf das Postfach und beantwortet Fragen zu darin enthaltenen Informationen. Nutzer können beispielsweise nach einer Flugsteignummer oder Terminen aus Schul-E-Mails fragen.

Google Workspace setzt stärker auf Sprachbedienung

Die drei Funktionen übernehmen unterschiedliche Aufgaben:

  • Gmail Live sucht Informationen in E-Mails.
  • Docs Live erstellt und strukturiert Dokumententwürfe per Sprache.
  • Keep Live verwandelt gesprochene Gedanken in strukturierte Notizen und Listen.

Docs Live kann mit Zustimmung des Nutzers zusätzlich Informationen aus Gmail, Drive, Chat und dem Web einbeziehen. Keep Live soll dagegen auch ungeordnete Gedankengänge automatisch aufbereiten.

Gmail Live und Keep Live stehen zunächst Abonnenten von Google AI Plus, Pro und Ultra zur Verfügung. Docs Live setzt ein Pro- oder Ultra-Abo voraus. Geschäftskunden von Google Workspace sollen die Funktionen demnächst erhalten.

Ich halte die Sprachfunktionen vor allem unterwegs und beim schnellen Erfassen von Ideen für praktisch. Entscheidend wird sein, wie zuverlässig Gemini längere Gespräche versteht und daraus tatsächlich brauchbare Ergebnisse erstellt. Da ich die Dienste selbst nicht nutze und auch kein entsprechendes Google-Abo habe, wird ein Test noch auf sich warten lassen.

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