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Hermes vereinfacht Retouren an der Haustür

René Hesse
Von

Hermes Germany vereinfacht die Retourenmitnahme an der Haustür und akzeptiert dafür inzwischen auch QR-Codes auf dem Smartphone.

Seit Frühjahr 2026 stattet Hermes seine Zusteller mit mobilen Druckern aus. Damit können sie Retourenscheine vom Smartphone erfassen und direkt eine Quittung ausgeben. Kunden müssen das Retourenlabel daher nicht mehr selbst ausdrucken.

Das Thema betrifft viele Onlinekäufer. 2025 wurden in Deutschland laut Hermes 550 Millionen Pakete retourniert. Jedes vierte im E-Commerce bestellte Paket geht demnach zurück. Rund 90 Prozent der Retouren entfallen auf Mode. Die Bearbeitung kostet Händler zwischen 1 und 15 Euro pro Rücksendung.

Hermes-Retoure funktioniert auch ohne eigene Zustellung

Für Rücksendungen bietet Hermes mehrere Wege an:

  • mehr als 17.000 Hermes PaketShops und rund 30 Hermes Boxen
  • Retourenmitnahme direkt beim Hermes-Zusteller
  • QR-Code statt ausgedrucktem Retourenlabel
  • kostenlose Retourentaschen in den PaketShops

Für die Haustür-Retoure muss der Kunde nicht gleichzeitig ein Paket erhalten. Es genügt, einen Hermes-Zusteller anzutreffen, beispielsweise beim Nachbarn. Eine feste Begrenzung bei Anzahl oder Gewicht nennt Hermes nicht. Voraussetzung sind ein fertig verpacktes Paket und ausreichend Platz im Zustellfahrzeug.

Interessant finde ich vor allem die Mitnahme ohne gleichzeitige Zustellung. Wenn der QR-Code auf dem Smartphone genügt, fällt neben dem Weg zum PaketShop auch der Ausdruck des Labels weg. Das macht eine ohnehin lästige Retoure im Alltag tatsächlich ein gutes Stück unkomplizierter.

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