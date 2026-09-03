Hardware

XGIMI stellt neue AURA-3-Ultrakurzdistanz-Projektoren vor

René Hesse
Von

Der Hersteller XGIMI stellt mit der AURA 3 Serie neue 4K-Ultrakurzdistanz-Projektoren mit bis zu 120 Hz vor.

Die Modelle AURA 3 Max und AURA 3 Pro feiern auf der IFA 2026 ihre Premiere. Laut XGIMI handelt es sich um die weltweit erste UST-Projektorserie mit 4K und 120 Hz sowie einem optischen Dual-Iris-System.

Der AURA 3 Max erzeugt ein 120-Zoll-Bild aus rund 20 Zentimetern Entfernung zur Wand. Maximal sind bis zu 200 Zoll möglich. Die Geräte setzen auf eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle und den neuen X-VISION-AI-Bildprozessor.

XGIMI AURA 3 Max und Pro im Überblick

Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:

  • bis zu 5.700 ISO-Lumen beim Max und 4.100 ISO-Lumen beim Pro
  • bis zu 8.000:1 nativer Kontrast und Projektionsverhältnis von 0,163:1
  • 4K-Gaming mit 120 Hz, VRR und ALLM
  • Google TV, Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced
  • 80-W-Harman-Kardon-System mit Dolby Atmos und zwei 3D-Brillen

Die Kickstarter-Kampagne startet am 20. Oktober 2026. Für den AURA 3 Max nennt XGIMI einen Kickstarter-Preis von 2.399 US-Dollar, für den AURA 3 Pro sind es 2.199 US-Dollar. Wer vorab 50 US-Dollar anzahlt, soll zusätzlich 200 US-Dollar Rabatt erhalten.

Ich finde vor allem die Kombination aus hoher Helligkeit, 120 Hz und sehr kurzem Projektionsabstand interessant. Entscheidend wird jedoch sein, wie sich Bildqualität, Lautstärke und Preise im Alltag gegenüber aktuellen Premium-UST-Modellen behaupten.

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