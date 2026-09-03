SwitchBot stellt Lock Ultra Max Vision Pro Combo vor – entriegelt in nur 1,1 Sekunden

SwitchBot bringt mit dem Lock Ultra Max Vision Pro Combo ein neues Nachrüstsystem für smarte Türschlösser nach Europa.

Das auf der IFA 2026 vorgestellte Paket kostet 339,99 Euro und kombiniert Lock Ultra Max, Keypad Vision Pro und Hub Mini Matter Enabled. Vorbestellungen starten am 3. September 2026.

SwitchBot Lock Ultra Max bietet bis zu 19 Zutrittsarten

Das Schloss wird innen am bestehenden Schließzylinder montiert. Laut SwitchBot unterstützt es 99 Prozent der europäischen Schlösser. Der neue Motor erreicht 160 U/min und soll damit 3,2-mal schneller als beim Lock Ultra arbeiten. Im Max Mode dauert das Entriegeln laut Hersteller 1,1 Sekunden.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

bis zu 19 Entriegelungsmethoden

3D-Gesichtserkennung mit mehr als 30.000 Infrarotpunkten

Handvenen-, Fingerabdruck-, NFC- und Passcode-Zugang

4.200-mAh-Akku mit bis zu neun Monaten Laufzeit

Matter-Anbindung an Apple Home und Home Assistant

Eine CR123A-Backup-Batterie soll rund 500 weitere Schließvorgänge ermöglichen. Zusätzlich verspricht SwitchBot bis zu fünf Notentriegelungen über eine Restenergie-Funktion. Biometrische Daten werden nach Unternehmensangaben lokal gespeichert und per AES-128 geschützte Kommunikation ergänzt.

Ich finde vor allem die Kombination aus Nachrüstmontage, Matter und mehreren biometrischen Verfahren interessant. Mit 339,99 Euro ist das Paket allerdings kein günstiger Einstieg, sondern richtet sich eher an Nutzer, die eine möglichst umfassende Zugangslösung suchen.

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