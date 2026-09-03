LOL, Maxton Hall und mehr: Prime Video verrät neue Projekte

Prime Video hat zahlreiche neue Filme, Serien und Shows für Deutschland, Österreich und die Schweiz angekündigt.

Zu den wichtigsten Neuheiten zählen die Bestseller-Verfilmung This Could Be Love, Staffel 8 von LOL: Last One Laughing und Staffel 2 von LOL Next. Zudem steht die finale dritte Staffel von Maxton Hall ab dem 9. Dezember 2026 bereit.

Prime Video nennt auch mehrere konkrete Starttermine. Drive – The Pretenders erscheint am 28. Oktober 2026, Friends Sex and Games am 16. Oktober und Perfekt Zusammen?! am 29. Januar 2027.

Prime Video baut deutsche Originals weiter aus

Weitere Zahlen und Termine im Überblick:

LOL Next startet am 10. September 2026 und erhält 2027 Staffel 2.

startet am 10. September 2026 und erhält 2027 Staffel 2. THE 50 kehrt im Frühjahr 2027 mit 50 Reality-Stars zurück.

kehrt im Frühjahr 2027 mit 50 Reality-Stars zurück. Holey Moley umfasst sechs Folgen mit insgesamt 24 Kandidaten.

umfasst sechs Folgen mit insgesamt 24 Kandidaten. Der Comedy-Adventskalender bietet ab 1. Dezember 24 Kurzfolgen und 75.000 Euro Preisgeld.

Auch This Could Be Love dürfte Aufmerksamkeit erhalten. Autorin Lilly Lucas hat laut Prime Video bislang 1,4 Millionen Bücher verkauft. Hinzu kommen Projekte wie Der Erste Letzte Tag, Queen Silvia, The Prototype und Morgen ist jetzt.

Ich finde vor allem die Mischung aus etablierten Marken und neuen Stoffen interessant. Prime Video setzt damit sichtbar stärker auf lokale Produktionen, ohne seine erfolgreichen Formate aus den Augen zu verlieren.

Alle Ankündigungen im Überblick:

This Could Be Love: Prime Video verfilmt den gleichnamigen Bestseller von Lilly Lucas. Die New-Adult-Romanze verbindet Hawaii, Tennis und eine Liebesgeschichte. Es ist die erste Zusammenarbeit mit Gaumont.

Prime Video verfilmt den gleichnamigen Bestseller von Lilly Lucas. Die New-Adult-Romanze verbindet Hawaii, Tennis und eine Liebesgeschichte. Es ist die erste Zusammenarbeit mit Gaumont. LOL Next – Staffel 2: Das Spin-off von LOL: Last One Laughing wird 2027 fortgesetzt. Staffel 1 mit Hazel Brugger startet am 10. September 2026.

Das Spin-off von wird 2027 fortgesetzt. Staffel 1 mit Hazel Brugger startet am 10. September 2026. LOL: Last One Laughing – Staffel 8: Die Comedy-Show kehrt zu Ostern 2027 mit zehn Teilnehmern zurück. Staffel 7 erreichte laut Prime Video weltweit Platz 5 unter allen Serien.

Die Comedy-Show kehrt zu Ostern 2027 mit zehn Teilnehmern zurück. Staffel 7 erreichte laut Prime Video weltweit Platz 5 unter allen Serien. THE 50 – Staffel 4: Die Reality-Show startet im Frühjahr 2027. Als erste Teilnehmer wurden Ariel, Maurice, Gigi, Emmy, Sara Kulka, Eric Stehfest, Marc Terenzi und Christina Dimitriou bestätigt.

Die Reality-Show startet im Frühjahr 2027. Als erste Teilnehmer wurden Ariel, Maurice, Gigi, Emmy, Sara Kulka, Eric Stehfest, Marc Terenzi und Christina Dimitriou bestätigt. Maxton Hall – Staffel 3: Die finale Staffel startet am 9. Dezember 2026. Sie basiert auf Save Us , dem dritten Band der Bestseller-Trilogie von Mona Kasten.

Die finale Staffel startet am 9. Dezember 2026. Sie basiert auf , dem dritten Band der Bestseller-Trilogie von Mona Kasten. Drive – The Pretenders: Der vom Wattpad-Erfolg Drive inspirierte Film startet am 28. Oktober 2026 weltweit bei Prime Video. Lisa-Marie Koroll und Amin Baahmed spielen die Hauptrollen.

Der vom Wattpad-Erfolg inspirierte Film startet am 28. Oktober 2026 weltweit bei Prime Video. Lisa-Marie Koroll und Amin Baahmed spielen die Hauptrollen. Sebastian Fitzeks Der Erste Letzte Tag: Prime Video verfilmt erstmals eine Komödie von Sebastian Fitzek. Nach Die Therapie und Der Heimweg ist es die dritte Zusammenarbeit mit Ziegler Film und Fitzek.

Prime Video verfilmt erstmals eine Komödie von Sebastian Fitzek. Nach und ist es die dritte Zusammenarbeit mit Ziegler Film und Fitzek. Perfekt Zusammen?!: Die neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka startet am 29. Januar 2027. Sie knüpft an Perfekt Verpasst an.

Die neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka startet am 29. Januar 2027. Sie knüpft an an. Morgen ist jetzt (AT): Die Zeitreise-Komödie mit Moritz Bleibtreu und Jördis Triebel erscheint 2027. Das Remake von Mañana es hoy spielt zwischen den Jahren 1990 und 2027.

Die Zeitreise-Komödie mit Moritz Bleibtreu und Jördis Triebel erscheint 2027. Das Remake von spielt zwischen den Jahren 1990 und 2027. Superior (AT): Die Dreharbeiten zur neuen Serie über die Welt der Luxushotellerie sind abgeschlossen. Gedreht wurde in der Schweiz und in Bayern.

Die Dreharbeiten zur neuen Serie über die Welt der Luxushotellerie sind abgeschlossen. Gedreht wurde in der Schweiz und in Bayern. Friends Sex and Games: Die zuvor als Game of Keys angekündigte Serie startet am 16. Oktober 2026. Sie basiert auf dem mexikanischen Original El Juego de las Llaves .

Die zuvor als angekündigte Serie startet am 16. Oktober 2026. Sie basiert auf dem mexikanischen Original . Queen Silvia: Die sechsteilige internationale Event-Serie erzählt die Liebesgeschichte von Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf. Alicia von Rittberg und Edvin Endre übernehmen die Hauptrollen.

Die sechsteilige internationale Event-Serie erzählt die Liebesgeschichte von Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf. Alicia von Rittberg und Edvin Endre übernehmen die Hauptrollen. The Prototype (AT): Tedros „Teddy“ Teclebrhan spielt die Hauptrolle in einem Action-Buddy-Movie über den Diebstahl eines futuristischen Supercars mit integrierter KI. Regie führt Dennis Gansel.

Tedros „Teddy“ Teclebrhan spielt die Hauptrolle in einem Action-Buddy-Movie über den Diebstahl eines futuristischen Supercars mit integrierter KI. Regie führt Dennis Gansel. Holey Moley – Minigolf Extreme: Das US-Format kommt nach Deutschland. Johannes B. Kerner und Ralf Schmitz kommentieren, Selfiesandra ist Field-Reporterin. In sechs Folgen treten 24 Kandidaten an.

Das US-Format kommt nach Deutschland. Johannes B. Kerner und Ralf Schmitz kommentieren, Selfiesandra ist Field-Reporterin. In sechs Folgen treten 24 Kandidaten an. Prime Video Comedy-Adventskalender: Ab dem 1. Dezember 2026 erscheint 24 Tage lang täglich eine neue Comedy-Kurzfolge. In den Folgen versteckte Zahlen ergeben einen Code. Als Gewinn sind 75.000 Euro vorgesehen.

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