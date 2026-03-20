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Hyundai bringt zweites Performance-Elektroauto für 75.900 Euro

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Hyundai verkauft mit dem Ioniq 5 N bereits ein Performance-Elektroauto der N-Reihe und möchte dafür 75.900 Euro haben. Jetzt folgt das zweite Modell und der Hyundai Ioniq 6 N wird auch bei 75.900 Euro starten, wie man heute verraten hat.

Als Hyundai-Kunde hat man also die Wahl, ob man lieber SUV oder Limousine möchte, wobei eine Limousine für den Fahrspaß sicher die klar bessere Option ist.

Im höchsten Modus gibt es beim Hyundai Ioniq 6 N bis zu 478 kW (650 PS) und 770 Nm Drehmoment. Fake-Sound und eine Fake-Gangschaltung sind auch hier mit dabei. Mit Launch Control erreicht man die 100 km/h in 3,2 Sekunden und die maximale Geschwindigkeit liegt bei 257 km/h. Der Konfigurator ist bereits online.

Im Unterboden steckt ein Akku mit 84 kWh und die Reichweite liegt bei 487 km nach WLTP-Wert. Ja, im Winter und auf der Autobahn ist das gar nicht mal so gut und Tesla holt da mehr heraus und andere Marken verbauen größere Akkus, um mehr Reichweite zu bieten. Mal schauen, ob das den Hyundai-Kunden also reicht.

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19. März 2026 | Jetzt lesen →

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