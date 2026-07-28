Euro-Preise: Das kostet der neue Hyundai Ioniq 3

Hyundai kündigte vor ein paar Wochen den neuen Ioniq 3 an und zeigte uns erst vor wenigen Tagen die Bilder der normalen Version – bei der Ankündigung warb man nur mit der N-Line. Allerdings schwieg man in beiden Fällen noch beim Preis.

In den Niederlanden hat man diesen jetzt kommuniziert, die kleine Version startet demnach bei 27.995 Euro und die größere Version dann bei 31.995 Euro. Es gibt 136 PS oder 148 PS und 42,2 kWh (344 km) oder 61 kWh (500 km) als Option.

Preise für Deutschland haben wir noch keine, diese dürften jetzt aber auch zeitnah folgen und in etwa auf diesem Level liegen, vielleicht etwas darüber oder darunter, das werden aber keine komplett anderen Euro-Preis für den Hyundai Ioniq 3 sein.

Wer die sportliche N-Line möchte, die allerdings nicht mehr Leistung mitbringt und nur optisch anders aussieht, der startet übrigens bei 40.995 Euro. Sobald wir die deutschen Preise haben, und der Konfigurator online ist, reichen wir alles nach.

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