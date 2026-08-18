Mobilität

Hyundai Ioniq 3: Das Elektroauto geht den nächsten Schritt

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Hyundai präsentierte im April den ganz neuen Ioniq 3, mit dem man das Lineup an Elektroautos weiter nach unten ausbaut. Im Sommer reichte man dann noch erste Bilder der normalen Version nach, denn vorher gab es nur die bessere N-Line.

Hyundai Ioniq 3

Zu einem Preis schweigt Hyundai Deutschland weiterhin, auch wenn man heute bestätigt hat, dass die Produktion des Ioniq 3 angelaufen ist. Produziert wird das Modell in der Türkei, was für Hyundai langfristig ein sehr wichtiger Standort wird.

Und was muss man jetzt für den Hyundai Ioniq 3 bezahlen? Schaut man sich in den anderen Euro-Ländern um, dann dürfte es bei 27.995 Euro losgehen. Wobei man mit ein paar Extras und mehr Akku sicher ganz schnell eine 3 vorne sehen wird. Und die rote N-Line, mit der man wirbt, startet dann schon bei über 40.000 Euro.

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  1. FaceOfIngo ☀️
    sagt am

    FunFact, bei KIA kann man den EV3/4/5 so konfigurieren, dass alle 3 ca. 53.000 kosten. 😉

    Antworten

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