Mobilität

Hyundai, Kia und Genesis verkaufen weniger Autos

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Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header

Die Hyundai Motor Group hat die Zahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht und wirbt darin mit dem bisher besten Umsatz in einem zweiten Quartal, den die Gruppe, zu der Hyundai, Kia und Genesis gehören, bisher jemals erzielt hat.

Auf den zweiten Blick war das aber kein gutes Quartal, denn dieser Bestwert täuscht, da der Gewinn um über 20 Prozent eingebrochen ist. Hyundai hat auch offiziell bestätigt, dass die Betriebsgewinnmarge auf 5,8 Prozent abgefallen ist.

Mit 991.885 Einheiten hat man außerdem knapp 7 Prozent weniger Autos verkauft und rutscht unter die Millionen-Marke. Rettung waren die Hybride, die um 20 Prozent zulegten und auf 187.661 Einheiten im zweiten Quartal 2026 kamen.

Die Elektroautos brechen ein

Bei den Elektroautos brachen die Marken auch ein, mit 69.366 lag man deutlich unter dem Vorjahreswert, der nicht mehr weit von 100.000 entfernt war. Hyundai hofft, dass vor allem der Ioniq 3, der bald in Europa startet, das ändern kann.

Als Grund für die schlechten Zahlen nennt die Hyundai Motor Group, wie viele Automarken derzeit, die „geopolitische Unsicherheiten und zunehmenden Wettbewerb“. Aber es soll wieder Wachstum geben, dabei setzt man auf viele neue Modelle von Hyundai, Kia und Genesis, die in den nächsten Monaten starten werden.

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