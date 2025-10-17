Mobilität

ICE L feiert Deutschland-Premiere mit neuem Komfortkonzept

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Bild © Deutsche Bahn AG / Tobias Holzer

Die Deutsche Bahn hat den neuen ICE L vorgestellt, der ab Ende 2025 auf deutschen Strecken eingesetzt wird. Die Zulassung dafür hat er bereits.

Der ICE L ist der erste Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen Bahn mit stufenlosem Einstieg. Laut DB soll das Modell neue Maßstäbe beim Komfort setzen und Teil der „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ sein.

Die Premiere fand in Deutschland statt, der reguläre Fahrgasteinsatz startet Mitte Dezember 2025 zwischen Berlin und Köln.

Komfort und Ausstattung im neuen ICE L

Nach Angaben der Bahn bietet der ICE L ein überarbeitetes Innendesign mit neuen Farben und Materialien. Eine tageszeitabhängige Lichtsteuerung soll für ein angenehmes Raumgefühl sorgen. Die 562 neu entwickelten Sitze verfügen über Steckdosen, Klapptische und Tablethalter.

Mobilfunkdurchlässige Scheiben sollen den Empfang verbessern, während LED-Reservierungsanzeigen freie Plätze anzeigen. Auch die Barrierefreiheit wurde erweitert: Rollstuhlplätze bieten höhenverstellbare Tische und breitere Türen.

Bild © Deutsche Bahn AG / Tobias Holzer

Wichtige Neuerungen im Überblick

  • Stufenloser Einstieg und barrierefreier Zugang
  • Mobilfunkdurchlässige Fenster für besseren Empfang
  • Neue Sitzgeneration mit mehr Komfortfunktionen
  • Größter Familienbereich in der ICE-Flotte

Der ICE L soll ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 zunächst auf der Strecke Berlin–Köln eingesetzt werden. Ab Mai 2026 sollen Verbindungen nach Hamburg und Sylt, später auch nach Frankfurt, Münster und Oberstdorf folgen. Langfristig sind laut DB internationale Fahrten nach Amsterdam, Kopenhagen und Wien geplant.

Schluss mit teuren Fahrstunden: So will das Verkehrsministerium die Kosten senken

Das Bundesverkehrsministerium hat umfassende Vorschläge zur Modernisierung und Kostenreduzierung der Fahrausbildung in Deutschland vorgelegt. Ziel der Reform sei es laut…

17. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kirky ☀️
    sagt am

    Der Zig sieht ja schon im Auslieferungszustand zerbeuelt aus, als ob er in der Scrottpresse war.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ICE L feiert Deutschland-Premiere mit neuem Komfortkonzept
Weitere Neuigkeiten
Porsche Mission R Header
Der Porsche-Chef räumt ab 2026 den Posten
in Mobilität
Apple iPhone Fold könnte erst 2027 kommen
in Smartphones
Pillen Apotheke Medizin Medikament
Eine Milliarde E-Rezepte in Deutschland eingelöst
in Marktgeschehen
Meta Quest 3 Header
Meta will die Quest-Reihe als TV-Plattform positionieren
in AR und VR
Google öffnet nächste Woche das „nächste Kapitel“ für Android
in Firmware und OS
Sony Wf 1000xm5 Header
Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer rückt immer näher
in Audio
BMW i3 kommt 2026: Elektrischer 3er bringt „pure Freude am Fahren“
in Mobilität
Dhl Zusteller
DHL kündigt Preiserhöhung für Geschäftskunden an
in Marktgeschehen
Kaufland lässt Roboter putzen
in Handel
Schluss mit teuren Fahrstunden: So will das Verkehrsministerium die Kosten senken
in Gesellschaft