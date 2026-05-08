Apple iOS 26.5 kommt: Das steckt im großen Update

Apple hat die Entwicklung an iOS 26.5 abgeschlossen, es dürfte das letzte große Update vor iOS 27 sein, was wir dann schon im Juni sehen. Wobei „groß“ langsam auch relativ ist, die letzten Punkt-Updates waren (nicht alle) durchaus größer.

Was wird euch mit iOS 26.5 erwarten? Es gibt neue Vorschläge in Apple Maps und man legt die Grundlage für Werbung, es gibt eine neue Option für Abos im App Store, die RCS-Nachrichten sind jetzt Ende-zu-Ende-verschlüsselt und dann gibt es noch das neue Pride-Wallpaper (wie auch Pride Watchface bei watchOS 26.5).

Wann werden wie iOS 26.5 und Co. sehen? Die Updates dürften Anfang der Woche kommen, vermutlich direkt am Montag oder spätestens am Dienstag. Und Apple wird diese wie immer gegen Abend, also um 19 Uhr deutscher Zeit, freischalten.