IKEA BILRESA erhält offizielles Matter-1.4-Update

Der Smart-Home-Hersteller IKEA hat ein neues Firmware-Update für den BILRESA-Doppeltaster veröffentlicht.

Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 1.9.15 und ist laut den vorliegenden Informationen die erste öffentliche Aktualisierung für das Gerät. Die Zertifizierung erfolgte erst vor wenigen Tagen. Eine Testversion soll es zuvor bereits gegeben haben, diese entsprach jedoch noch nicht vollständig der Matter-Spezifikation.

Das Update ist bereits im offiziellen Matter Device Compatibility Ledger verfügbar, wodurch kompatible Plattformen die Firmware abrufen können. Laut Nutzerberichten ließ sich die Aktualisierung zunächst über Home Assistant installieren, während sie in SmartThings noch nicht direkt angezeigt wurde.

IKEA BILRESA unterstützt jetzt Matter 1.4

Mit der neuen Firmware unterstützt der BILRESA-Taster nun offiziell Matter 1.4. Das verbessert unter anderem die Kompatibilität mit verschiedenen Smart-Home-Plattformen. Offizielle Release Notes hat IKEA bislang nicht veröffentlicht. Die Änderungen werden derzeit vor allem als Stabilitätsverbesserungen beschrieben.

Kleiner Tipp noch: wer das Update in Apple Home noch nicht angezeigt bekommt, sollte einmal seinen primären Apple Home Hub neu starten.

Bekannte Änderungen und Einschränkungen:

Unterstützung für Matter 1.4

Weiterhin offiziell nur Doppelklick möglich

Aber Dreifachklick technisch offenbar umsetzbar

Akkustand-Anzeige laut Nutzern weiterhin ungenau

Ich nutze selbst einen IKEA BILRESA-Taster und bin im Großen und Ganzen zufrieden damit. Allerdings hat er schon zweimal die Verbindung komplett verloren, obwohl das Thread-Netzwerk hervorragend ist. Ich hoffe, dass solche Probleme mit diesem Update der Vergangenheit angehören.

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