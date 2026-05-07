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Stiftung Warentest bewertet Homematic IP Bewässerungsaktor mit Bestnote

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250520 Pi Homematic Ip Bewässerungsaktor

Der Homematic IP Bewässerungsaktor erreicht im Test der Stiftung Warentest die beste Gesamtbewertung unter smarten Bewässerungscomputern.

Die Stiftung Warentest hat den Homematic IP Bewässerungsaktor von eQ-3 als besten smarten Bewässerungscomputer (Note 1,6) im Vergleichstest ausgezeichnet.

Laut Test überzeugte das Gerät vor allem bei der Bewässerungsleistung, der Zuverlässigkeit und den vielfältigen Programmierungsmöglichkeiten. Im Praxistest absolvierte der Bewässerungsaktor zudem einen zweiwöchigen Dauerbetrieb.

Besonders positiv bewertete die Stiftung Warentest laut eQ-3 auch die Sicherheits- und Haltbarkeitsfunktionen. Hervorgehoben wurden unter anderem ein integrierter Frostschutz sowie eine automatische Sicherheitsabschaltung bei niedrigen Temperaturen. Nutzer werden dabei per Push-Mitteilung über mögliche Frostgefahr informiert.

Homematic IP erhält neunten Testsieg

Der batteriebetriebene Bewässerungsaktor wird direkt am Außenwasserhahn montiert und kann per App gesteuert werden. Über die Homematic-IP-App lassen sich individuelle Bewässerungspläne erstellen. In Verbindung mit weiteren Smart-Home-Komponenten sind laut eQ-3 auch wetterabhängige Automatisierungen möglich.

Wichtige Funktionen im Überblick:

  • App-Steuerung per Smartphone
  • Automatische Bewässerungspläne
  • Frostschutz mit Warnfunktion
  • Batteriebetrieb ohne Stromanschluss

Die neue Auszeichnung ist bereits der neunte Testsieg, den ein Produkt von eQ-3 bei der Stiftung Warentest erzielen konnte. Unter anderem wurde der Homematic IP Heizkörperthermostat – Evo als bester smarter Heizkörperthermostat prämiert.

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