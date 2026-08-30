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backFlip 35/2026: Tesla bestätigt neues Elektroauto für September

Oliver Schwuchow
Von

Die 35. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla bestätigt: Neues Elektroauto startet im September“, „Android Auto: Google löst das Problem mit der Verbindung“ und „Vodafone dreht am Kabel-Portfolio: Das ändert sich ab heute“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. Tesla bestätigt: Neues Elektroauto startet im September
    2. Android Auto: Google löst das Problem mit der Verbindung
    3. Vodafone dreht am Kabel-Portfolio: Das ändert sich ab heute
    4. Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für viele Internet-Bestandskunden
    5. Google legt los: Motion Assist erreicht erste Pixel-Smartphones
    6. Anker öffnet ersten Store in Deutschland
    7. GTA 6 bereits im Preis gesenkt: Amazon startet Angebot
    8. Wero kommt an die Kasse: 11.000 Standorte sollen folgen
    9. VW ID Tiguan: Video zeigt das neue Elektroauto
    10. Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2026 starten bald in den Verkauf

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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