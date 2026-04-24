IKEA Smart Home: Hinweis auf Thermostat-Unterstützung

Der IKEA Smart-Home-Hub Dirigera zeigt laut Nutzerbeobachtungen Hinweise auf eine mögliche Thermostat-Unterstützung über Matter.

Ein Nutzer berichtet, dass sich testweise Thermostate anderer Hersteller in den Dirigera-Hub einbinden ließen. In der zugehörigen App sei zudem ein Bild eines bislang unveröffentlichten IKEA-Thermostats aufgetaucht. Im Quellcode der App wurde außerdem der Codename „LILJEBAGGE” für ein mögliches IKEA-Thermostat entdeckt.

Kurz darauf verschwand die entsprechende Kategorie nach einem Update der iOS-App wieder, und zuvor hinzugefügte Geräte wurden nicht mehr angezeigt. Das angezeigte Bild schaut verdächtig nach dem Shelly BLU TRV aus.

Hinweise auf geplante Erweiterungen im IKEA Smart Home

Die vorübergehende Anzeige könnte auf interne Tests oder eine versehentliche Veröffentlichung hindeuten. Der Dirigera-Hub fungiert als Thread Border Router und ist technisch darauf ausgelegt, auch Geräte anderer Hersteller zu integrieren. Eine Erweiterung um neue Gerätekategorien gilt daher als plausibel, auch wenn dies nicht zwingend eigene Produkte voraussetzt.

Konkrete Details zu Funktion oder Marktstart fehlen jedoch. Eine offizielle Bestätigung durch das Unternehmen liegt nicht vor.

Ich halte die Hinweise für interessant, aber noch nicht für belastbar. Solche Funde deuten oft auf interne Entwicklungen hin, die sich später noch ändern können. Die Thermostat-Unterstützung wird ziemlich sicher ins IKEA Smart Home integriert werden. Ob IKEA aber auch eigene Thermostate verkaufen wird, bleibt abzuwarten.