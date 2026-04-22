Samsung integriert IKEA Matter-over-Thread Geräte in SmartThings

Die SmartThings-Plattform von Samsung Electronics erweitert die Integration von IKEA Matter-Geräten für ein einfacher nutzbares Smart-Home.

Samsung bindet neue IKEA Smart-Home-Geräte auf Basis des Standards Matter-over-Thread in die SmartThings-Plattform ein und erweitert damit die Kompatibilität verschiedener Systeme.

Insgesamt werden 25 Geräte wie Lampen, Stecker und Sensoren unterstützt. Die Verbindung soll laut Samsung nun direkt über SmartThings möglich sein, ohne dass ein zusätzlicher IKEA Hub erforderlich ist. Ein bisschen witzig ist diese Ankündigung schon, denn genau das ist ja der Sinn von Matter.

Smart Home Integration von IKEA und SmartThings über Matter

Die integrierten Geräte umfassen Tür-, Bewegungs-, Temperatur- und Luftqualitätssensoren. Nutzer können damit Funktionen wie Family Care zur Aktivitätsüberwachung oder Schlafanalysen im Wohnumfeld nutzen. Zudem lassen sich Routinen einrichten, etwa zur Steuerung von Klimaanlagen oder zur Warnung bei Wasserlecks.

Der Scroll-Wheel-Controller ermöglicht eine präzise Steuerung von Licht und Farbtemperatur sowie weiterer kompatibler Geräte wie Jalousien. Damit wird die Bedienung stärker auf einfache manuelle Anpassung ausgelegt.

Samsung setzt zudem auf den Thread-Standard in Version 1.4, um Geräte unterschiedlicher Hersteller in einem gemeinsamen Netzwerk zu verbinden. Damit soll das Smart-Home-Ökosystem insgesamt stabiler und interoperabler werden.