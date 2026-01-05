IKEA überrascht mit Ladegerät-Knallerpreis

IKEA führte vor fast zwei Jahren die SJÖSS-Reihe mit zwei Ladegeräten ein, zum Start ins neue Jahr hat man das Portfolio jetzt um eine dritte Option erweitert. Und das neue Netzteil kommt mit einem echten Knallerpreis von nur 4 Euro daher.

Dafür gibt es einen Port mit USB C und eine Leistung von bis zu 20 Watt. Reicht für viele Geräte vollkommen aus, wer mehr möchte, der bekommt dann 65 Watt für 13 Euro bei IKEA. Optisch sind sich alle Modelle der SJÖSS-Reihe bei IKEA ähnlich.

Wie gut ist der Preis wirklich? Schaut man mal bei Amazon nach 20 Watt und mit USB C Power Delivery, dann liegt mein durchaus bei rund 10 Euro. Und das sogar bei preiswerten Marken wie Anker und mit Angebot. Ein guter Deal von IKEA.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.