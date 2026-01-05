Zubehör

IKEA überrascht mit Ladegerät-Knallerpreis

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

IKEA führte vor fast zwei Jahren die SJÖSS-Reihe mit zwei Ladegeräten ein, zum Start ins neue Jahr hat man das Portfolio jetzt um eine dritte Option erweitert. Und das neue Netzteil kommt mit einem echten Knallerpreis von nur 4 Euro daher.

Dafür gibt es einen Port mit USB C und eine Leistung von bis zu 20 Watt. Reicht für viele Geräte vollkommen aus, wer mehr möchte, der bekommt dann 65 Watt für 13 Euro bei IKEA. Optisch sind sich alle Modelle der SJÖSS-Reihe bei IKEA ähnlich.

Wie gut ist der Preis wirklich? Schaut man mal bei Amazon nach 20 Watt und mit USB C Power Delivery, dann liegt mein durchaus bei rund 10 Euro. Und das sogar bei preiswerten Marken wie Anker und mit Angebot. Ein guter Deal von IKEA.

  1. Hanseat 🍀
    sagt am

    Es gibt inzwischen 4 verschiedene SJÖSS:

    1 x USB C mit 20 Watt für 4 €
    1 x USB C mit 30 Watt für 8 €
    1 x USB C mit 65 Watt für 13 €
    2 x USB C mit 45 Watt für 15 €

    Antworten
  2. Robert 💎
    sagt am

    Der Lader nutzt tatsächlich GaN-Technologie, auch wenn IKEA dies nicht aktiv bewirbt. Im Inneren kommt ein DK8020AP zum Einsatz, ein Primärregler mit integriertem GaN-FET. Das bestätigt, dass es sich nicht nur um ein klassisches Silizium-Netzteil handelt.

    siehe https://www.reddit.com/r/ChargingSheet/comments/1pxqgyk/ikea_sj%C3%B6ss_20w_charger_review_and_teardown/

    Antworten

