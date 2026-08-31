IKEA Smart Home: LILJEBAGGE ist das smarte Heizkörperthermostat mit Matter

Das Einrichtungshaus IKEA bringt mit LILJEBAGGE ein smartes Heizkörperthermostat mit Matter- und Thread-Unterstützung auf den Markt.

Das neue Modell mit der Artikelnummer 80622062 hatte sich bereits vor Monaten angedeutet. Nun ist es auf der schwedischen IKEA-Webseite aufgetaucht und kostet dort 199 schwedische Kronen. Das entspricht derzeit rund 17,90 Euro. Einen Preis oder Marktstart für Deutschland nennt IKEA bislang nicht.

LILJEBAGGE kann die Temperatur direkt am Gerät oder über eine Smart-Home-App regeln. Im IKEA-System lassen sich zudem Zeitpläne erstellen. Das Thermostat funktioniert auch ohne Smart-Home-Zentrale und startet dann mit einer Solltemperatur von 18 °C, wie IKEA im offiziellen Handbuch (PDF) beschreibt.

IKEA LILJEBAGGE unterstützt Matter und Thread

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Matter-zertifiziert und Kommunikation über Thread

Temperaturbereich ab 5 °C in Schritten von 0,5 °C

2 AA-Batterien, laut IKEA rund 18 Monate Laufzeit

6 Adapter für verschiedene Heizkörperventile im Lieferumfang

Automatischer Entkalkungszyklus nach jeweils 7 Tagen Betrieb

Für die Einbindung in Matter-Systeme ist ein Thread-Border-Router erforderlich. Im IKEA Home smart System wird außerdem ein DIRIGERA-Hub benötigt. Die Kopplung erfolgt per Matter-QR-Code und bleibt nach dem Einlegen der Batterien 15 Minuten aktiv.

Interessant finde ich vor allem den Preis. Sollte IKEA LILJEBAGGE in Deutschland ähnlich günstig anbieten, könnte das Thermostat den Markt ordentlich unter Druck setzen. Matter und Thread machen das Modell zudem deutlich flexibler als viele klassische, proprietäre Heizkörperthermostate.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗