Apple HomeView Ultra könnte 2028 kommen

Apple plant nach dem HomeView eine zweite Version eines Speakers mit Display, diese wird aber etwas größer und kann mehr. Wir haben schon häufiger über das Projekt „J595“ berichtet und The Information schließt sich den Gerüchten an.

Es handelt sich um eine ca. 9 Zoll große Version des HomeView, die intern wohl auch HomeView Ultra genannt wird. Dazu muss man aber auch sagen, dass das iPhone Duo ebenfalls oft so genannt wurde, ich rechne mit einem anderen Namen.

HomeView Ultra: Die Hardware ist fertig

Die Hardware sei seit etwa zwei Jahren fertig, neben einem größeren Display gibt es vor allem einen etwas anderen Aufbau und einen „Roboterarm“, der sich drehen kann. Nur bei der Software musste Apple erst auf Siri AI warten und es gibt noch Diskussionen. Einige bei Apple wollen gewisse Funktionen doch noch aufschieben.

Diese neue Art von Speaker wird weitere Modelle bekommen und ein Teil will sich zum Start auf eine kleinere Auswahl an Funktionen fokussieren und den Rest lieber für einen Nachfolger aufheben. Der HomeView Ultra könnte also entweder Ende 2027 oder doch erst 2028 kommen, das scheint eine strategische Entscheidung.

HomeView Ultra: Das wird sehr teuer

Doch Nutzer dürfen sich preislich auf ca. 1.000 Dollar einstellen, so die Quelle, das wären also zwischen 1.100 und 1.200 Euro, je nach Stand der Speicherkrise. Viel Geld für einen smarten Speaker, trotz Display, das könnte sehr schwierig werden.

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