FRITZ!Smart Energy 201 startet für 49 Euro im Handel

Der Hersteller FRITZ! bringt die neue Smart-Home-Steckdose FRITZ!Smart Energy 201 für 49 Euro in den Handel.

Das Modell ist für den Innenbereich gedacht und kann angeschlossene Elektrogeräte schalten sowie deren Stromverbrauch messen. Gegenüber bisherigen Lösungen setzt FRITZ! auf eine kompaktere Bauweise mit nur einer LED und Taste. Das verbesserte Relais erlaubt laut Hersteller eine Belastung von bis zu 3.680 Watt beziehungsweise 16 Ampere.

FRITZ!Smart Energy 201: Verbrauchsmessung und Matter-Unterstützung

Die Steckdose verbindet sich über verschlüsseltes DECT mit dem FRITZ!-Heimnetz. Einrichtung und Bedienung erfolgen über die FRITZ!Box oder die FRITZ!App Smart Home. Auch ein Fernzugriff ist möglich.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Messung und Aufzeichnung des Stromverbrauchs angeschlossener Geräte

Automatische Schaltungen anhand von Zeitplänen oder Verbrauchswerten

Geofencing zum Schalten beim Betreten oder Verlassen festgelegter Zonen

Anwesenheitssimulation durch zufällige Schaltvorgänge

Vergleich mehrerer Steckdosen über MyFRITZ!Net

Interessant ist außerdem die Einbindung in andere Smart-Home-Systeme. Über die Matter-Bridge-Funktion einer FRITZ!Box 5690 Pro oder des FRITZ!Smart Gateways lässt sich die Steckdose auch mit Apple Home, Google Home und Amazon Alexa steuern. Eine entsprechende Bridge ist dafür allerdings Voraussetzung.

Der Eigenverbrauch liegt nach Herstellerangaben unter 0,2 Watt. FRITZ! verspricht zudem regelmäßige kostenlose Updates für seine Smart-Home-Produkte.

Mit 49 Euro unverbindlicher Preisempfehlung ist die FRITZ!Smart Energy 201 ab sofort erhältlich. Besonders für bestehende FRITZ!-Smart-Home-Nutzer dürfte sie interessant sein. Wer bereits eine passende FRITZ!Box besitzt, kann die Steckdose ohne zusätzliche Funkzentrale in sein System integrieren.

Produkthighlights

Intelligente Steckdose für das FRITZ! Smart Home

Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte

Energieverbrauch messen, aufzeichnen und Kosten einsparen

Auch für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet (16 A/3.680 W)

Geringer Eigenverbrauch – unter 0,2 W

Über DECT ins Heimnetz eingebunden – ab Werk sicher verschlüsselt

Komfortables Einrichten über FRITZ!App Smart Home oder FRITZ!Box

Steuerung von zu Hause und unterwegs per App, PC, Notebook oder Tablet

Sprachsteuerung mit allen gängigen Matter-Controllern (z. B. von Amazon, Apple, Google), über die FRITZ!Box 5690 Pro und den FRITZ!Smart Gateway

Kompakte Bauweise, Einsatz an praktisch jeder Steckdose möglich

Maße: 92 x 92 x 92 mm

Ab sofort zum Preis von 49 € (Handels-UVP 11/26) erhältlich

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