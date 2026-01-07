Dolby Vision 2 startet 2026: Diese TVs sind dabei

Dolby kündigte letzten Sommer mit Dolby Vision 2 einen neuen HDR-Standard für die Zukunft an und gab bekannt, dass dieser 2026 starten wird. Im Rahmen der CES in Las Vegas hat man jetzt verraten, welche Marken zum Start mit dabei sind.

Den Anfang machen Hisense, TCL und Philips. Laut Dolby werden weitere Marken folgen, aber an dieser Stelle der Hinweis, dass LG bei seinem neuen TV-Lineup für 2026 wohl noch nicht dabei ist, der G6 bekommt jedenfalls kein Dolby Vision 2. Bei Sony rechne ich fest damit, die haben ihre neuen TVs aber noch nicht vorgestellt.