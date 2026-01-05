Withings Body Scan 2: Neue Waage für 500 Euro kommt 2026

Withings startet mit einer neuen Waage in das Jahr 2026 und wird, wenn auch erst im zweiten Quartal (sobald die CE-Zulassung für die entsprechenden Messwerte vorliegt) die Body Scan 2 auf den Markt bringen. Der Preis liegt bei 499,95 Euro.

Die Akkulaufzeit der Waage, die man über USB C lädt, liegt bei ca. 15 Monaten, man kann sie also über ein Jahr ohne Bedenken nutzen. Der Aufbau ist ähnlich wie bei der ersten Generation, es gibt also wieder einen Griff, diese Mal aber mit Display.

Eure Daten werden über Bluetooth oder WLAN synchronisiert und in der App von Withings entsprechend aufbereitet. Laut Withings ist die Waage persönlicher und liefert euch einen neuen Gesundheitsverlaufswert, der eure Daten dafür nutzt.

Das Highlight sind aber die zahlreichen Messwerte, welche die Withings Body 2 aufzeichnen kann, laut Withings werden 60 Biomarker gemessen. Das benötigt aber ein bisschen Zeit, eine Messen dauert in der Regel etwas 90 Sekunden.

Withings Body Scan 2 im Überblick

Herzleistung und elektrische Aktivität des Herzens

Zum ersten Mal kommt bei einer Waage Impedanzkardiographie (ICG) in Kombination mit einem 6-Kanal-EKG zum Einsatz, um die Pumpkraft des Herzens und die Versorgung der Organe zu beurteilen. Biomarker: Herzleistung, Herzreaktivität, Herzalter (ICG), Herzrhythmus und elektrische Aktivität (EKG), Erkennung von Vorhofflimmern.

Herzleistung, Herzreaktivität, Herzalter (ICG), Herzrhythmus und elektrische Aktivität (EKG), Erkennung von Vorhofflimmern. Gesundheitliche Auswirkung: Eine verminderte Herzpumpfunktion kann zu Müdigkeit, weniger Belastbarkeit und geringer Ausdauer führen. Wird dies frühzeitig erkannt, können Nutzer:innen ihren Lebensstil sofort anpassen, beispielsweise durch mehr Bewegung oder die Vermeidung von chronischem Stress. Das hilft ihnen, ihre tägliche Energie zu bewahren, ihre Herzgesundheit langfristig zu schützen und insgesamt gesünder und länger zu leben.

Benachrichtigung über Bluthochdruckrisiko

Eingebettete Technologie: klinisch validiertes, exklusives KI-Model (erstmals auf einer Waage).

klinisch validiertes, exklusives KI-Model (erstmals auf einer Waage). Biomarker: Risiko für arterielle Hypertonie.

Risiko für arterielle Hypertonie. Gesundheitliche Auswirkung: Liefert eine Risikoeinschätzung direkt zu Hause und das ganz ohne Blutdruckmanschette, einfach mit einem Schritt auf die Waage. So nimmt Body Scan 2 einen der wichtigsten Risikofaktoren für Schlaganfälle ins Visier: Bluthochdruck. In Deutschland ist etwa jeder dritte Erwachsene betroffen, viele, ohne es zu wissen.¹

Arteriengesundheit – Arterienelastizität und Gefäßalter

Eingebettete Technologie: Pulswellengeschwindigkeit (PWV), die die Steifigkeit der Arterien in Armen und Beinen misst.

Pulswellengeschwindigkeit (PWV), die die Steifigkeit der Arterien in Armen und Beinen misst. Biomarkers: Arterielle Elastizität, Gefäßalter, Früherkennung arterieller Steifigkeit.

Arterielle Elastizität, Gefäßalter, Früherkennung arterieller Steifigkeit. Gesundheitliche Auswirkung: Analysiert und dokumentiert die Elastizität der Gefäße im gesamten Körper. Diese Messung dient als wichtiger Frühwarnwert für die künftige Herz-Kreislauf-Gesundheit, da die Ergebnisse direkt durch einen veränderten Lebensstil beeinflussbar sind.

Zelluläre Gesundheit und Stoffwechseleffizienz

Eingebettete Technologie: Ultrahochfrequenz- Bioimpedanzspektroskopie (BIS).

Ultrahochfrequenz- Bioimpedanzspektroskopie (BIS). Biomarker: Zellalter, aktive Zellmasse (ACM), Stoffwechseleffizienz.

Zellalter, aktive Zellmasse (ACM), Stoffwechseleffizienz. Gesundheitliche Auswirkung: Bietet eine eingehende Bewertung der Stoffwechseleffizienz auf zellulärer Ebene und ermöglicht so die frühzeitige Erkennung von Stoffwechselverlangsamungen oder Entzündungen.

Blutzuckerregulation